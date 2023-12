Martín Menem es el elegido de Javier Milei para encabezar la Cámara de Diputados

Javier Milei sigue avanzando en el armado del gobierno de La Libertad Avanza que iniciará sus funciones el 10 de diciembre. El Presidente electo oficializó este viernes la nominación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, y sorprendió a muchos con la designación del exfuncionario menemista Rodolfo Barra como Procurador del Tesoro de la Nación.

Este sábado, Guillermo Francos, nombrado ministro de Interior, confirmó la designación de Martín Menem (hijo del ex senador Eduardo Menem) como presidente de la Cámara de Diputados. Milei se habría inclinado, así, por imponer en la línea sucesoria presidencial a un integrante de LLA y no a un dirigente aliado.

En 2021, Martín Menem fue el único candidato liberal que Javier Milei apoyó por fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

El ahora mandatario electo en su momento viajó a La Rioja para mostrarse con él y Menem alcanzó el 13% de los votos.

¿Quién es Martín Menem?

El empresario y abogado es el sobrino del ex presidente de la República Argentina Carlos Saúl Menem.

Actualmente, dirige la empresa Gentech, en la que produce suplementos deportivos y barras proteicas, con las que se convirtió en proveedor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En estas elecciones nacionales, Martín Menem encabezó la boleta de La Libertad Avanza que quedó en el segundo lugar con el 38,1% de los votos, detrás del ex gobernador Sergio Casas. Así el partido liberal se quedó con una banca que desde la semana próxima ocupará Menem.

Durante la campaña, aseguraba: “Lo que me une con Milei es que es quien mejor interpreta las ideas de Menem en los ‘90, o lo que pasó en los ‘90. Y que lo reivindica permanentemente, como no lo hizo nadie y en el momento que no lo hacía nadie, es lo que más une con él. Más allá de un afecto personal que tengo con él, al que lo conozco hace bastante”.