Siete leyes impulsadas por Massa quedarían en la nada con el recambio de gobierno

La derrota de Sergio Massa en las urnas tendrá un fuerte coletazo en el Congreso: seis leyes que impulsó el ministro de Economía quedarían en la nada con el recambio de gobierno. Son proyectos que envió o promovió el excandidato presidencial de Unión por la Patria y que no tendrían posibilidades de avanzar una vez que comience la gestión de Javier Milei.

El primer proyecto en convertirse en letra muerta es el Presupuesto 2024, que preveía una inflación del 70%, dólar a $600 y crecimiento económico del 2,7%. Milei deberá enviar en tiempo récord un nuevo texto, que genera incertidumbre por el nivel de ajuste que contendrá (el denominado “plan motosierra” totaliza un recorte del 15% del PBI).

Aunque el presidente electo también tiene la opción de prorrogar el Presupuesto vigente y reasignar partidas vía Jefatura de Gabinete, que fue lo que hizo Alberto Fernández en 2019 cuando asumió el poder en lugar de Mauricio Macri.

Para algunos, Milei irá por esta segunda opción. “El gobierno de Milei no intentará aprobar una ley de Presupuesto para 2024, sino que prorrogará la de 2023. Así, ejecutará de inmediato un primer ajuste del 150% global. Luego profundizará el ajuste por partidas mediante decisiones administrativas”, pronosticó el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, que la última semana abandonó el Interbloque Federal para evitar cualquier cercanía con Milei.

También quedó trunco el tratamiento del proyecto para perpetuar en el tiempo el programa “Compre sin IVA”, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. Se trata del reintegro del 21% del Impuesto al Valor Agregado por las compras de productos de la canasta básica realizadas con tarjeta de débito.

La iniciativa se aprobó en Diputados el 11 de octubre y en el Senado recibió dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero no llegó al recinto. Igualmente, Milei (que votó a favor) prometió que mantendrá el beneficio, así como la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

También quedó pendiente en el Senado el denominado “monotributo tech”, un régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos, con tres escalas diferenciadas de tributación para la exportación de servicios basados, sobre todo, en la economía del conocimiento.

Entre las leyes impulsadas por Massa tampoco prosperaría la que busca aumentar el financiamiento educativo, pasando de una inversión del 6% al 8% del PBI en 2030. En Diputados el oficialismo logró un consenso importante con Juntos por el Cambio en comisiones, pero no se produjo la votación en el recinto.

Otra ley que seguramente no vea la luz es la del blanqueo de capitales. El proyecto obtuvo dictamen a fines de agosto en Diputados, pero no se votó en el recinto. Proponía un régimen de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, en el marco del acuerdo de intercambio de información financiera firmado con Estados Unidos.

Tampoco se llegó a votar en el Senado el proyecto de promoción del Gas Natural Licuado (GNL), que Diputados aprobó en octubre. La propuesta se enmarca en un acuerdo firmado en 2022 entre YPF y Petronas que prevé una inversión de hasta USD 50.000 millones para la producción de gas natural en Vaca Muerta.

En un acto de campaña en Neuquén antes de las elecciones generales junto al gobernador saliente, Omar Gutiérrez, y el electo, Rolando Figueroa, Massa aseguró que estaban los votos para que la ley saliera en la Cámara alta. Al día siguiente hubo sesión, pero el proyecto no se incluyó en el temario.

Por último, en el Senado también quedó pendiente la votación del programa “Empleo MiPyME”, que apuntaba a fomentar la contratación de trabajadores jóvenes, transformar los planes sociales en empleo formal y regularizar situaciones laborales no registradas.

Otras dos iniciativas anunciadas por Massa en campaña ni siquiera ingresaron al Congreso: son la ratificación, por ley, del programa Pre Viaje; y la creación de una “moneda digital”.