El diputado nacional por el frente electoral “Libertad Avanza”, Javier Milei, presentó su último libro: “El camino del libertario”. Junto a él en el panel se encontraba la periodista Viviana Canosa.

En su exposición el político que está pensando en la elección presidencial del 2023 hizo referencia al movimiento feminista en Argentina y generó nuevas polémicas. “No voy a estar pidiendo perdón por tener pene”, afirmó.

El diputado nacional Javier Milei arribó este viernes a la provincia y se reunió en la sede del Partido Demócrata para hablar sobre la inflación y su campaña de “dolarización”. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco

“En mi Gobierno no va a haber marxismo cultural”, declaró. “No voy a estar pidiendo perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre, blanco, rubio de ojos celestes”, dijo.

“Al Ministerio de la Mujer, pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley”, explicó el diputado libertario.

Javier Milei en el parque O'Higgins en la Ciudad de Mendoza, haciendo su campaña política para el año 2023 Foto:José Gutierrez / Los Andes Foto: José Gutierrez

En ese momento, Viviana Canosa quién se posiciona como una acérrima enemiga de “la ideología de género”, decidió completar la idea: “Las mujeres no somos víctimas. Yo no me siento menos que un varón, de ninguna manera”, aseguró.

Los jóvenes según Javier Milei

Mención aparte recibieron los jóvenes en la exposición del economista. “El rol de la juventud es fundamental”, afirmó.

“Son rebeldes contra el statu quo. Cuando ves las estructuras de todos los partidos grandes, todos tienen algún punto del manifiesto comunista. La corrección política en la Argentina es socialismo. Ellos se hacían preguntas y se encontraban con una muralla de socialismo. Y la rebelión natural es liberal”, agregó con la sala llena.

Entre aplausos de su grupo de seguidores, les dijo: “Si entramos en la segunda vuelta en el 2023, van a poder decir que estuvieron en la conferencia del futuro presidente de la Argentina”.