El diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, habló sobre la estrecha relación que mantiene con su hermana Karina y la importancia que cumple ella en su carrera electoral.

Javier Milei junto a su hermana Karina.

Es por ello que Milei anunció en diálogo con LN+ que: “Si yo fuera presidente, creo que mi hermana jugaría el rol de primera dama”.

Para luego enfatizar que su hermana “es la persona que mejor me conoce” y que “en esos escenarios, siempre hay que tener alguien a quien reportarle o en quien poder confiar”.

Javier Milei: “Yo reporto a mi hermana”

Con estas palabras dio a entender la importancia que cumple Karina, su hermana, en su carrera electoral con vistas a la presidencia del 2023. “Mi hermana cumple varias funciones. Pero una de las principales es que nadie me conoce ella. Es la personaje que mejor me conoce”, se refirió el diputado.

Y luego completó su idea: “Conoce cuáles son mis preferencias, las cosas que voy a detestar hacerlas y lo que podría generar también mucha tensión en el equipo y mucho desgaste”.

A su vez, el economista dio detalles de la labor que tiene que realizar Karina en sus presentaciones: “Es la gran arquitecta de estas presentaciones, es un trabajo enorme el que tiene que hacer”.

El abrazo entre Karina y Javier Milei, en uno de los actos políticos del diputado y economista.

Para finalmente dejar en claro el rol protagónico que quisiera darle en caso de ser elegido presidente: “Yo creo que jugaría el rol de primera dama. No de Jefe de Gabinete, ni de Secretaria de la Presidencia. Si me preguntas por esas dos últimas, no me parece que encaje”, dijo.

Y al finalizar con sus declaraciones, Milei dejó un comentario risueño: “Uno de los chistes que hacemos es que hice todo esto para que sea primera dama”.