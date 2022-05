El encuestador Mario Nahuz dio su opinión de las imágenes que tienen políticos en la provincia. Esto es lo que dijo el conocido analista local.

- ¿Mariano Campero?

- Campero (intendente de Yerba Buena - Juntos por el Cambio) está muy lejos en imagen. Está muy lejos en intención de voto. Creo que sigue siendo un proyecto futuro. Hoy en día dentro de Juntos por el Cambio hay dos nombres. No tenés más: (Roberto) Sánchez y (Germán) Alfaro. Hay que ver si entre ellos negocian para cerrar una fórmula. Pero, hoy, con los números que se tiene en la mano, Roberto Sánchez sería el candidato a gobernador.

- ¿Cuál es el futuro del Domingo Amaya, diputado nacional?

- “El colorado” como le decían los amigos. El tema de Amaya, que sale del espectro político público, por lo menos está absolutamente perdido. A tal punto, que, en su momento, llegó a tener una imagen extraordinaria en la Capital y hoy, en la Capital, tiene, alrededor del 20 por ciento, que no saben quién es. Cuando vos estás en la escena política durante un tiempo, no podés irte pensando, de que lo que ya lograste en aquel momento es tuyo y te fuiste y está para siempre. No, “no ha seguido regando a la plantita”, como decimos nosotros. Y hoy Domingo Amaya es un desaparecido para la gente. Para la gente, hoy es un fantasma.

- ¿La gente de CREO con (Sebastián) Murga a la cabeza?

- No miden. No miden son todos proyectos de futuro. La política no se hace en tres días. La política no se hace en un año que a vos se te ocurre levantar la mano y decir: “acá estoy, quiero ser”. No, la política es un trabajo a largo plazo y el tener sentado una presencia ante tu sociedad. Es poner el cuerpo todo el tiempo. Esto de creer, de que, porque hoy los políticos están desprestigiados, y con toda la razón del mundo. En la Argentina los políticos no han sabido darles solución a los problemas cotidiana de la gente. Pero el creer que por eso vas a aparecer y vas a levantar la mano y ya está, no es cierto. El fenómeno, parecido a esto que hay, es (Javier) Milei.

- ¿Milei iría con (Ricardo) Bussi o solo?

- Yo a Milei no lo veo con nadie, sinceramente. Ni con el mismo.

- ¿En Tucumán tiene gente?

-Tiene gente. Milei increíblemente tiene imagen positiva en Tucumán. ¿A qué me refiero? Cuando haces el balance de imagen de Milei, entre quienes opinan mal de él, contra quienes opinan bien, él tiene balance positivo. En esto le gana a muchos políticos. El problema de Milei que la gente no lo representa con ningún político de Tucumán.