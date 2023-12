Javier Milei dijo que llamaría a un plebiscito si el Congreso rechaza su DNU: “Tiene el 75% de aprobación de la gente”

El presidente de la Nación, Javier Milei, le brindó al periodista Luis Majul la que dijo será la última entrevista del año. “Hemos sido consistentes con lo que decimos. No hay tiempo, esto requiere de shock”, señaló como balance de sus primeras dos semanas.

Milei aseguró que el programa de estabilización “fue muy bien recibido por los mercados”. “Estamos en camino de cerrar el exceso de demanda de divisas”, dijo.

También reconoció que “la inversión no reacciona de manera instántanea”. “Por eso es tan importante el paquete que mandamos la segunda semana”, dijo y especificó que el DNU en cuestión tiene tres puntos fuertes: “Más libertad a los individuos, desregulación para conseguir estructuras más competitivas y eliminar los tongos de la política”.

En tanto subrayó que lejos de lo que se critica “no es amigable con las empresas, es amigable con la competencia y los argentinos de bien”.

Qué dijo sobre la marcha del miércoles

Milei habló sobre el protocolo antopiquete, ponderando el trabajo conjunto de los ministros Patricia Bullrich, Sandra Pettovello y Guillermo Ferraro. “Fue muy importante no solo desde lo conceptual. Ha sido un trabajo impresionante. Lo que Massa usó para sembrar el miedo, nosotros lo usamos para informar que nadie tenía por qué apretarlos. Dio resultado porque esperaban llevar tres veces más la gente que llevaron”, comentó.

En ese contexto, Majul le recordó que este miércoles habrá otra vez gente en las calles. “En 16 días de Gobierno, tres marchas. ¿No pueden aceptar que la población eligió otra cosa? Este modelo que tanto defienden llevó los salarios a 300 dólares, si se hubieran mantenido los de la convertibilidad tendríamos salarios de 1800 dólares. Y quieren más de lo mismo”, dijo.

Por qué no quiere llevar los proyectos al Congreso

“La maquinaria del Congreso le impone lentitud a todo, porque hay algunos legisladores que buscan coimas. Hay mucho delincuentes dando vueltas”, señaló al comentar por qué no quiere enviar algunos de los proyectos del DNU de manera individual para que lo traten las Cámaras.

“No les gusta y no pueden decirlo abiertamente. O quieren negociar alguna ley. Si lo meto adentro del Congreso van a romper todo y no va a avanzar”, advirtió. Asimismo, señaló que está dispuesto a llamar a un plebiscito en caso de que sea rechazado. “Qué me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente”. Además, dijo que entre la gente “el DNU tiene más de 75% de aprobación”.

Y agregó: “Con este mecanismo no pueden morder, eso es lo que más les molesta. Cristina, Macri, Alberto firmaron un montón de DNU. Si lo firmo yo, no. Hay una doble vara”.

“Necesitamos con urgencias inversiones”, dijo sobre por qué considera importante y necesaria el avance, por ejemplo, de la implementación de las SAD.

Las frases más destacadas de Javier Milei

“El control de precios busca atacar los consecuencias pero no las causas: que es el déficit fiscal”.

“Si las prepagas no suben el precio, ajustan por otro lado. Se ajusta la calidad o la cantidad”.

“Que intenten voltear el Gobierno, vamos a ver si la gente los deja”.

“Mientras protesten dentro de la ley, que lo hagan”.

“Si sale mal el país explotal, si no hacemos nada, también explota”.

“Los argentinos de bien están dispuestos a hacer este esfuerzo”.

“Lo que presentó Federico Sturzenegger es un tercio de la reforma”.

“Kicillof, un devoto del gasto público, ahora se manda un impuestazo. Voy a hacer más reuniones con los gobernadores, así se le contagia la ortodoxia”.

“No tenemos la plata para pagar el juicio a YPF. Vamos a crear la ‘tasa Kicillof’ para que todos los argentinos paguemos el error del gobernador”.

“El FMI nos ve como héroes”.

“Estamos proponiendo recomponer las jubilaciones con otra fórmula”.

“El populismo nos costó más del 90% de los ingresos que podríamos tener”.

“No va a haber aumento en los sueldos de los empleados estatales de Nación”.

“La justicia social implica un robo a otro. Una sociedad de saqueadores no puede funcionar”.

“Tengo claro que va a bajar la inflación, pero sería irresponsable decir cuándo”.

“Para mí esto es un trabajo. Tengo claro lo que hay que hacer y lo voy a hacer”.