El exsenador nacional Esteban Bullrich le brindó una entrevista a Viviana Canosa, en la cual repasó su situación de salud actual y se refirió a cómo ve la política hoy en día. Bullrich cumplió 53 años recientemente y padece un cuadro de ELA, que le dificulta la movilidad y el habla, por lo que renunció a su banca en diciembre pasado.

Para el encuentro, Bullrich se presentó con la remera que suele utilizar en sus apariciones públicas, con la leyenda “Me define mi actitud, no la ELA”, y fue asistido por la plataforma “My Own Voice”, que le permite comunicarse creando una versión digital de su voz.

Bullrich y su esposa en su despedida del Congreso.

“Soy un seguidor de la parábola de los talentos. Creo que Dios nos pide que, como dicen en inglés, ‘si la vida te da limones, hacé limonada’. Lo importante es aprovechar al máximo las oportunidades que se te presentan y siempre con actitud positiva. Y sabiendo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar con los talentos que te dio. Todavía estoy trabajando para hacerlo”, dijo Bullrich.

Y contó cómo tomó el diagnóstico: “La primera reacción es de sorpresa e incomprensión, enseguida aparece el enojo, el ‘por qué a mí’ y, si tenés suerte, la superás encontrando un sentido a lo que enfrentás, un para qué, y entonces todo es más fácil. Hoy estoy disfrutando mucho más de la vida, del amor que recibo y del que doy”.

En relación a cómo se dio cuenta de que algo le sucedía, relató: “El primer síntoma fue durante un Zoom con mis colegas de gabinete de la Ciudad. En un momento me patinó la voz como si estuviera borracho, pero no siguió. Después poco a poco fue haciéndose más constante. Cuando fui a los médicos me dijeron que era estrés, así que no le di importancia. Cuando después de unas buenas vacaciones siguieron y se agravaron, entonces decidimos ir a Estados Unidos”.

El exsenador Esteban Bullrich durante una estadía en Cataratas. Foto: MOL

“Hiciste las cosas bien, Esteban, estás rodeado de tus seres queridos...”, le dijo Canosa, al notar que una de sus hijas se acercaba en ocasiones para secarle las lágrimas. “Todavía me queda mucho por hacer”, afirmó con una sonrisa.

“¿El secreto de la vida es aceptar lo que a uno le sucede?”, preguntó la periodista. Y Bullrich respondió: “Suena a resignación, no. Es enfrentar lo que toca con optimismo, con pasión, es amar lo que hacés, es escuchar a tu corazón, nunca resignarse. Resignarse es perder la oportunidad de vivir, yo vivo creyendo que voy a sanar. Si no lo hiciera, nunca lo voy a lograr. Es abrazar tu cruz sabiendo que hay vida después de ella y es amar tu cruz por eso”.

Un pedido para ponerle fin a la grieta

En otro orden, Canosa le preguntó cuál sería su mensaje para la clase política”, a lo que el exministro bonaerense dijo: “El mismo que en diciembre: que dejemos de jugar a no ponernos de acuerdo, que superemos la grieta, que está destruyéndonos como sociedad y como país. ¿Por qué nos gritamos cuando podemos hablarnos? ¿Por qué nos agredimos cuando podemos convivir en paz? Creo que no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en el clima social”, enfatizó.

Esteban Bullrich durante su renuncia como senador.

Y continuó: “Si nos odiamos los dirigentes, ¿cómo pretendemos vivir en una sociedad feliz? Si la política fracasa, si los políticos nos insultamos y agredimos, ¿cómo pretendemos vivir en una sociedad en paz? No es por ahí, es por otro lado que vamos a conseguir solucionar los problemas que enfrentamos. Si pudiéramos medir la energía que perdemos por la grieta, haríamos cien Vaca Muerta”.

Por qué abrió una fundación en Estados Unidos

Cuando Bullrich comenzó a atravesar su enfermedad, decidió junto a su familia abrir una fundación, y finalmente lo concretó, pero en Estados Unidos, hecho por el que se lo supo cuestionar.

“Desde que tomamos la decisión, el trámite allá fue rápidamente finalizado, abrimos una cuenta bancaria, recibimos donaciones y apoyamos algunas de las investigaciones más avanzadas en ELA, mientras que acá todavía no terminamos el trámite inicial”, explicó.

Esteban Bullrich junto a su esposa. (Instagram)

Y concluyó: “No es menor que el responsable de la IGJ (Inspección General de Justicia) pidió eliminar la posibilidad de manejar la documentación en forma electrónica que implementamos en nuestro gobierno, que a él le gustaba leer los libros en papel... Claro que es también el abogado que avaló corregir documentación con liquid paper. Obviamente un registro electrónico no se puede adulterar tan fácilmente. En fin, Argentina y la posibilidad que tenemos los que queremos hacer contra los que quieren impedir y abusar el poder... Esa debería ser la única división entre argentinos, la que separa los que quieren laburar de los que quieren rapiñar del Estado”.