El senador Esteban Bullrich, quien fue diagnosticado con ELA, presentó la renuncia a su banca para dedicarse a su familia y a trabajar para buscar una cura a esta enfermedad. En sus palabras, hizo un llamado al diálogo, a terminar con la grieta y a trabajar por la Argentina. “Seguiré trabajando por un país mejor”, señaló el legislador a través de su mensaje.

Una vez finalizado el discurso, José Mayans, senador por Formosa del Frente de Todos pidió que Bullrich continúe trabajando de manera remota.

Ante este pedido, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner indicó: “Es cierto que hemos trabajado en forma remota. Es una opinión de esta presidencia, el cuerpo es el que decide. Si él puede y quiere seguir trabajando desde su casa en forma remota. Esto que acaba de hacer de traducir su pensamiento a través de la tecnología, la voluntad del legislador no está en si está parado o sentado”.

Y profundizó: “Yo personalmente como presidenta no tengo ninguna objeción es una decisión que tiene que tomar el senador. De ser necesario lo voy a someter a consideración. El que tiene que decidir es el senador Bullrich. Usted tiene que ejercer plenamente su libertad, si lo necesita y le sirve, me parece que no sé la verdad”.

Si bien se planteó la posibilidad de que no renuncie y siga trabajando de manera remota, Bullrich rechazó la propuesta. “He meditado mucho esta decisión y necesito para ganarle a esta enfermedad. Fue una decisión que tomé con mi familia y es la mejor. Gracias de nuevo y tomen mi compromiso de trabajar desde otro lado, pero con la misma voluntad. No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”, dijo agradecido.

