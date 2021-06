Esteban Bullrich volvió a aparecer públicamente después de anunciar que padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En distintos medios manifestó las diferentes complicaciones que tuvo que atravesar desde que le comunicaron que posee la enfermedad que le genera una parálisis muscular y le afecta al habla.

//Mirá también: Esteban Bullrich anunció que donará el dinero de su aumento de sueldo a la batalla contra la ELA

En este sentido, una de las tantas cosas que mencionó es que para hablar con su hija más chica, de seis años, las conversaciones se hicieron cuesta arriba, pero que logró conectar con ella gracias a una aplicación creada por un emprendedor argentino, Matías Salvatto (22), en 2017.

“Ella está enojada, porque no me entiende muchas veces. Yo me olvido y hablo rápido, antes me emocionaba, lloraba porque ella no me entendía. Ahora uso una aplicación que es de un argentino, Mateo Salvatto, se llama ‘Háblalo’. La uso con ella para hacer la tarea, por ejemplo”, dijo el legislador opositor en una entrevista con CNN Radio tiempo atrás.

En las últimas horas, fue consultado sobre estas cuestiones por “Telenoche” (El Trece) y Bullrich dio un mensaje emocionante sobre cómo afrontar la vida. “San Agustín decía: ‘planificá como si fueras a vivir cien años, pero viví como si te fueras a morir mañana’. Ahí está el secreto de la vida. La verdad es que no sabemos cuándo nos va a tocar ese destino. Nadie sabe”, remarcó.

Salvatto y su equipo, Asteroir Techs, trabajaron en conjunto en 2017 para lanzar la aplicación. Tenía tan solo 18 años por ese entonces. Como su madre educa a personas con discapacidades, él pensó en lanzar una herramienta que permita ciertas facilidades a quienes lo necesiten.

//Mirá también: Esteban Bullrich reapareció después de que anunció que padece ELA y dijo que sintió mucha “angustia”

Así, “Háblalo” tiene el objetivo de ayudar a que las personas puedan comunicarse con otras cuando, sin ellas, no pueden lograrlo verbalmente o poseen problemas para escuchar de manera parcial o total. También incluye a gente dificultades como afasias, traqueotomías, parálisis cerebral o que sufren de ELA.

En diálogo con TN Tecno, Salvatto dijo: “Mis objetivos son claros: lograr la inclusión de las personas con discapacidad a través de la tecnología, y generar igualdad de oportunidades para todas las personas, también con tecnología”.

El emprendedor argentino, Matías Salvatto. Infobae.

“Mi mamá es profesora de sordos e intérprete de lengua de señas hace 35 años. Me crie entre personas con esta discapacidad y crecí viéndolos sufrir con muchísimas cosas que para las personas que no tenemos alguna discapacidad, son cotidianas y simples. Desde ir a comprar algo a un quiosco hasta hacer una denuncia”, comentó

Esteban Bullrich donará el aumento de su sueldo

Luego de que se conoció de que se acordó un aumento del 40% en el suelo de los diputados y senadores, Esteban Bullrich decidió no percibir esos ingresos extras y los donará en medicamentos para quienes padezcan de ELA.

“Estoy convencido de que es un aumento excesivo e inoportuno”, lanzó a través de su cuenta de Twitter. Y agregó: “No veo que una iniciativa en pos de evitar este aumento vaya a tener aceptación. Sí puedo decidir sobre lo que yo percibo y por eso tomé la determinación de donar el aumento dispuesto en mi dieta a la compra de medicamentos para enfermos de ELA”.

Así, concluyó: “Sé que otros senadores del interbloque harán lo mismo para otras causas y agradecería que esto no se entienda como una crítica a los que no tomen un camino similar, es una decisión personal y todos somos nosotros y nuestras circunstancias”.