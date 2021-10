El senador Esteban Bullrich estuvo este sábado en Salta, donde compartió la jornada con fieles que peregrinaron hacia el santuario de la Virgen del Cerro para pedir por su salud, después de que el jueves pasado haya sido intervenido quirúrgicamente para que le colocaran un botón gástrico que le permite comer, ante el avance de su enfermedad.

“Estoy muy buen, de buen ánimo”, había dicho Bullrich el viernes tras ser operado.

Este sábado se lo puso ver en Santa, donde vecinos peregrinaron para pedir por su salud y lo recibieron con aplausos y palabras de aliento.

La peregrinación tuvo dos etapas, entre viernes y sábado y el punto final del recorrido fue el santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, en Salta, más conocida como Virgen del Cerro.

La salud de Esteban Bullrich

En abril de este año, Bullrich confirmó mediante un comunicado el padecimiento de su enfermedad. “Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla”, escribió.

“La ELA es compleja pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones”, aseguró.

Con el paso de los meses se vio cómo el avance progresivo de la enfermedad no le impidió continuar con sus funciones en la política, sino que además también se comprometió a buscar ayuda para crear un centro para pacientes que sufren ELA en el país.