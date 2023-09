Milei cruzó a los sectores que no lo apoyan: “No me paran ni 200 economistas fracasados, ni seudo intelectuales, ni curas villeros”

Javier Milei, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, apuntó contra los diversos sectores que en los últimos días demostraron públicamente su descontento hacia él. En una conversación con Alejandro Fantino en Radio Neura, el libertario aseguró con vehemencia: “A mí no me paran ni 200 economistas fracasados, ni seudo intelectuales, ni curas villeros”.

El economista libertario también se pronunció sobre el papel de los políticos en la sociedad y criticó la idea de que los representantes del pueblo sean superiores a este, calificándolo como un “delirio propio de la casta política”.

Luego, Milei habló de la posible derrota de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria: “Van a tener que internalizar el resultado y si se mandan macanas, no solo van a tener que sufrir los argentinos de bien: van a tener que sufrir más los políticos. Van a tener que vivir como viven los argentinos de bien”.

El candidato libertario más picante que nunca.

Y continuó: “Se les acabó los privilegios, se acabó la joda y esto solamente lo puede hacer un outsider, lo puede hacer un tipo que viene de afuera”.

“Y no cualquier tipo de outsider, porque está llena la historia de outsiders que se meten en estructuras preexistentes. Nosotros somos outsiders outsiders, porque somos outsiders sin estructuras precedentes, que la construimos para esto. ¿Para qué? Para sacarlos a patadas en el culo”, insistió el candidato a presidente libertario.

Después señaló que si llega a ser presidente de los argentinos, los políticos tendrán que vivir como ciudadanos comunes y enfrentarán las consecuencias de sus acciones, advirtiendo que no solo los argentinos sufrirán las consecuencias de sus errores, sino también los propios políticos.

“Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Basta de la joda. Se les terminó la joda y por eso me quieren exterminar. Por eso me mandan a los 200 fracasados, por eso me mandan a los pseudos intelectuales, por eso me mandan a los curas villeros, por eso me mandan a atacar por los medios”, completó el referente libertario en su diálogo con el periodista Alejandro Fantino en la noche del viernes.

Uno de los episodios polémicos recientes involucró sus comentarios sobre el Papa Francisco, a quien calificó de “representante del maligno en la Tierra” y de promover el comunismo. Esto llevó a que los curas de villas y barrios populares celebraran una “misa de desagravio” en su honor. Los sacerdotes argumentaron que, en la ley de la selva, solo sobreviven los más fuertes.