Eliminación de las PASO: otra diputada del oficialismo se opone a la derogación de las primarias

La diputada del Frente de Todos y dirigente de Barrios de Pie Natalia Souto manifestó que no votará a favor de la derogación de las PASO, objetivo que persigue el kirchnerismo mediante el proyecto impulsado por los gobernadores del Partido Justicialista, que necesita 129 votos a favor.

“No vamos a votar la derogación de las PASO. Creemos que para fortalecer el frente del que formamos parte, hay que ampliar el debate interno, construir una pluralidad y una renovación de las opciones políticas. Para mejorar la performance electoral hay que resolver los problemas de la gente, que la inflación no siga licuando los ingresos de nuestra gente y no desviarnos en una ingeniería electoral. Nuestra agenda tiene que ser resolver los problemas de la gente, no las PASO”, expresó Souto mediante un comunicado.

Leonardo Grosso también podría manifestarse en contra de la derogación.

La posición de Souto se dio a conocer luego de que los dos diputados de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva; y el entrerriano del PJ Marcelo Casaretto confirmaran que no avalarán las modificaciones sobre el sistema electoral.

“Estoy completamente de acuerdo con mantener las PASO. Las elecciones primarias, en estos tiempos donde las mayorías se constituyen a partir de alianzas basadas en equilibrios complejos, son una herramienta fundamental que debemos mantener”, manifestó la dirigente, en línea con el coordinador a nivel nacional de la agrupación que integra, Daniel “Chuky” Menéndez, quien también se mostró a favor de mantener las primarias.

“Quitar instancias de participación atenta directamente contra la sustentabilidad del sistema. Negar la discusión que genera la posibilidad de emitir el sufragio, dirimiendo así cuestiones de representación interna de los espacios políticos plurisectoriales, es negar la democracia en su contenido más troncal”, agregaba el texto.

Según trascendió, los dos diputados del Movimiento Evita, Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, también podrían pronunciarse en contra de la derogación próximamente.

Cuál es la postura de los aliados del presidente

Además, Leandro Santoro y Eduardo Valdés, aliados del presidente Alberto Fernández fueron de los primeros en manifestarse en contra de la eliminación de las primarias. Santoro señaló que “violentar un cambio de las reglas del juego para la próxima elección solo va a generar más tensión”.

Leandro Santoro no apoya la derogación de las PASO.

Por su parte, Valdés señaló que las PASO fueron “una de las mejores cosas que hizo el kirchnerismo”. Sin embargo, luego habló de que para votar espera que haya “acuerdo político”.

En este conexto, el Frente de Todos estaría perdiendo votos que a priori se creían a favor en caso de que Cristina Kirchner dé el visto bueno al pedido de los gobernadores. No obstante, aun no se manifestó, tampoco desde La Cámpora. En cuanto al primer mandatario, tampoco está de acuerdo y se apoya en la falta de número que haría que no avance del proyecto.

El recuento del FDT sería 111 votos propios más los cinco del interbloque de Provincias Unidas (Juntos Somos Río Negro y Frente Renovador de la Concordia de Misiones), un voto del Movimiento Popular Neuquino (Rolando Figueroa) y los tres schiarettistas de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, Natalia De la Sota e Ignacio García Aresca. De esta manera, llegarían a 120, lejos de los 129 que necesitan para el quórum y para aprobar la ley.