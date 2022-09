El tuit de Cristina Kirchner para que escuchen el alegato de su defensa: “Va a demostrar la farsa de los fiscales”

En la primera audiencia de defensa de Cristina Kirchner por la causa conocida como “Vialidad”, su abogado, Carlos Beraldi, buscó desacreditar el pedido de condena de los fiscales. Luego, la vicepresidenta lanzó algunos tuits elogiando a su letrado.

ARCHIVO Inicio juicio del por vialidad a Cristina Fernández De Kirchner BERALDI Foto Federico Lopez Claro

“Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio. que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él por decoro profesional, lo llamó mala praxis”, escribió esta tarde.

El tuit de Cristina Kirchner sobre los alegatos de su defensa. Foto: CapturaT

Pero eso no fue todo. Luego sumó otro posteo para que todos estén atentos a la segunda jornada de este martes. “Mañana a partir de las 9hs, seguí mirando y escuchando cómo el Dr. Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. Algo nunca visto!”, comenzó diciendo.

Y sentenció: “Va a demostrar la farsa de los fiscales y el “plan limpien todo”. No te lo pierdas: descubrí cómo te han mentido”.

Cristina Kirchner pidió que escuchen la audiencia de este martes. Foto: Twitter

La defensa del abogado de Cristina Kirchner

El abogado Carlos Beraldi comenzó la audiencia con una fuerte defensa con la vicepresidenta, siguiendo su línea discursiva sobre los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes fueron los encargados de pedir la condena de 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“El alegato de los fiscales buscó obstruir la verdad, oponerse a las pruebas y construyó sin mucha inventiva la misma acusación que se había hecho en el 2008, que venía siendo repetida por todos los medios de comunicación, pero no se puede hacer eso desde una instancia judicial porque no es lo que la gente espera de nosotros. Y no se puede hablar de prueba contundente porque la prueba haya sido pesada, en gramos, jamás se hace eso”, aseguró el letrado.