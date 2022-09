En vivo: la defensa de Cristina Kirchner aseguró que “los fiscales construyeron la misma acusación de 2008″

Cristina Kirchner vuelve a jugar fuerte en la semana política y se prepara para hablar el próximo viernes en el marco de los alegatos de la defensa en el juicio por la causa Vialidad. Todo se da en medio del pedido de condena de 12 años que expusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

La causa que investiga los presuntos hechos de corrupción entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, la ven a la vicepresidenta como la “jefa” de la asociación ilícita. Se trata así de enjuiciarla junto con Lázaro Báez, Julio De Vido y otros 12 funcionarios de la exgestión kirchnerista.

El descargo de Cristina Kirchner por la causa Vialidad: “La sentencia ya está escrita”. Foto: Captura de video

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy expondrán su alegato final en tres jornadas, lunes, martes y viernes de esta semana, y concluirán con un reclamo de absolución. y otros 12 funcionarios de la ex gestión kirchnerista.

Para el viernes, la Vicepresidenta tiene previsto hablar ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu en uso de su derecho a ejercer su propia defensa por su profesión de abogada, algo que hará también de manera virtual.

La expresidenta había solicitado a través de sus abogados ampliar su declaración indagatoria en agosto, luego del pedido de penas de la fiscalía y para ejercer su derecho a defensa por acusaciones que no habían sido incluidas en el requerimiento de elevación a juicio del caso, pero el Tribunal rechazó el planteo por considerar que la próxima etapa para escuchar a los acusados serán sus “últimas palabras” durante los alegatos previo al veredicto.

Cristina Kirchner y Lázaro Báez, los dos grandes apuntados de la asociación ilícita.

Tras el alegato de la Vicepresidenta, restará escuchar a las defensas de otros seis procesados, entre ellos la del empresario y dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez.

Una vez que concluyan los alegatos se abrirá una etapa conocida como de réplicas y dúplicas de las partes, para luego dar inicio a las últimas palabras y finalmente el veredicto.

La defensa de los abogados de Cristina Kirchner

El letrado Carlos Belardi comenzó la audiencia con una fuerte defensa con la vicepresidenta, siguiendo su línea discursiva sobre los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes fueron los encargados de pedir la condena de 12 años, y se refirió a que los hechos que se juzgan en este caso ya habían sido investigados en el pasado y como tal no pueden volverse a poner en consideración de la Justicia.

“El alegato de los fiscales buscó obstruir la verdad, oponerse a las pruebas y construyó sin mucha inventiva la misma acusación que se había hecho en el 2008, que venía siendo repetida por todos los medios de comunicación, pero no se puede hacer eso desde una instancia judicial porque no es lo que la gente espera de nosotros. Y no se puede hablar de prueba contundente porque la prueba haya sido pesada, en gramos, jamás se hace eso”, aseguró Beraldi.

El anticipo de Cristina Kirchner a los alegatos de su defensa

Durante este domingo, Cristina Kirchner invitó a escuchar “atentamente” el alegato en el que se “desnuda la farsa” de los fiscales Luciani y Mola.

“Mañana (por hoy), a partir de las 8hs, el Dr. Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como ‘Vialidad’. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, escribió la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde también adjuntó el link para ver la transmisión en vivo por YouTube.