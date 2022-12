El reproche de Cristina para los peronistas y el incierto futuro electoral que barajan en el kirchnerismo

Ante sus laderos más leales, Cristina Kirchner no disimula el malestar con algunos de sus principales socios políticos identificados con el peronismo tradicional, a quienes acusa por no “haber estado a la altura de las circunstancias”. Esos reproches forman parte de los argumentos que esgrime ante el cimbronazo interno que provocó su decisión de no pelear en 2023 y que, por ahora, plantea un escenario incierto para el kirchnerismo.

Cristina Kirchner muy molesta con el "núcleo duro del kirchnerismo".

La queja de la Vicepresidenta volvió a sentirse en la cumbre que ella encabezó el pasado martes, apenas después de recibir la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa vialidad y de hablar a través de sus redes sociales para denunciar que es víctima de una “mafia” judicial y de un “Estado paralelo”.

La expresidenta se trasladó a cenar al partido de Ensenada con el selecto grupo de dirigentes, que se autodefinen como integrantes de la “mesa del kirchnerismo duro” y que en el último tiempo apuntalaron el operativo clamor para tenerla como candidata a presidente en 2023.

Estuvieron Máximo Kirchner, Andrés Larroque y el ministro Wado de Pedro (La Cámpora); Carlos Castagnetto (AFIP y titular de Kolina) y Fernanda Raverta (ANSES); los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda); Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), y los diputados nacionales Carlos Heller (Partido Solidario) y Leopoldo Moreau (Movimiento Nacional Alfonsinista), entre otros.

El intendente de ese municipio bonaerense, Mario Secco, ofició de anfitrión y también se encargó en los últimos días de revelar detalles sobre el encuentro. Sus anécdotas se transformaron en un testimonio preciado para los referentes del oficialismo que tratan de digerir y encontrarle sentido a la sorpresiva decisión de Cristina.

Secco habló el jueves por Radio Del Plata y aportó más detalles sobre los ánimos de la Vicepresidenta: “Está enojada porque ella se llevó todo puesto, toda la marcación puesta y los demás jugadores se quedaron mirando. Y después, cuando ella gana las elecciones, son los primeros que vienen a facturar. Realmente ella tiene cierto dolor con eso, con una parte del peronismo de que no estuvo a la altura de las circunstancias, que siempre se beneficiaron”, lanzó.

El jefe comunal dio a entender que Cristina no solo se corrió de la próxima contienda electoral para demostrarle a la Justicia que su intención no es refugiarse en los fueros, sino que lo hizo para enviar un mensaje al interior del Frente de Todos.

“Es un mensaje para adentro también, háganse cargo, ya que critican tanto, ya que dicen tantas barbaridades, tantas boludeces. Háganse cargo, ustedes que siempre miraron de costadito, sacando las manos. ¿A ver cuánto son capaces, todos los que hablan, los que quieren largar en punta, los que quieren ser candidatos?”, lanzó Secco.

Seguido, el dirigente bonaerense recordó que el peronismo consiguió cuatro gestiones en el Gobierno nacional por Néstor y Cristina Kirchner. “Más no se le puede pedir a esta mujer. Todos los otros bananas que especulan, que siempre le sacan la mano, que hablan pelotudeces de Cristina, bueno ahora se dieron cuenta de que no tener a Cristina es ir a la derrota”, cuestionó.

Sobre esto último, Secco reconoció que el panorama es sombrío para el kirchnerismo y el oficialismo en su conjunto. “Habrá otro compañero que no junta ni la mitad de los votos que junta Cristina”, opinó para luego referirse a un fenómeno que condiciona cualquier apuesta electoral, al señalar que “Cristina no transfiere los votos”.

Chaco también suspendió las PASO

Ante el complejo panorama electoral, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, logró avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una cuestión que también motivó las tensiones dentro del FdT y que volvió a dividir las aguas entre Alberto Fernández y el kirchnerismo.

La legislatura chaqueña suspendió “por el término de un año” las PASO para los cargos provinciales. En la misma sesión, se modificó la Ley Electoral para permitir las candidaturas múltiples para cargos ejecutivos, estableciendo que “se admitirán las sumatorias de candidaturas solo, a cargos ejecutivos, de una misma persona en diferentes partidos políticos, alianzas o confederaciones de estos y de listas entre sí”.

Jorge Capitanich decidió suspender las PASO en Chaco. Foto: Vía Jujuy

La suspensión de las PASO se justificó, entre otras cuestiones, por “la cuestión económica que representa un proceso de preselección de candidaturas”.

Así, Chaco se sumó a la lista que ya integran San Juan, Salta y Río Negro, gobernadas por el peronista Sergio Uñac, Gustavo Sáenz (un hombre de Sergio Masa), y Arabella Carreras (Juntos Somos Río Negro), respectivamente.

Es que, además del gasto que supone esa ronda electoral, los gobernadores tienen la esperanza de que la suspensión de las PASO suponga una complicación mayor para Juntos por el Cambio.