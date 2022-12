Qué dicen los principales diarios de Argentina tras la condena a Cristina Kirchner por corrupción

En un fallo histórico, el Tribunal Federal Oral 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos por encontrarla culpable de ser la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública contra el Estado entre 2003 y 2015.

El tribunal condenó a la vicepresidenta de la Nación este martes donde dio un fallo histórico que pone a la exmandataria por primera vez como culpable de uno de los delitos de corrupción de los que se la acusa, sumado a otras causas que pueden tener definiciones en los próximos días.

Sin embargo, cabe aclarar que el próximo 9 de marzo se conocerán los motivos del fallo por parte del tribunal por lo que en ese momento, tanto la defensa de CFK como del resto de los acusados podrán apelan ante la Cámara de Casación Penal que deberá dictar dos causas antes contra la vicepresidenta.

Posterior al fallo del TOF 2, la que habló a través de sus redes sociales fue la propia Cristina que señaló: “No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a la misma casa a la de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero (Néstor Kirchner)”.

Las tapas de los diarios argentinos por el fallo contra Cristina Kirchner

