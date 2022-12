Sentencia a Cristina Kirchner: qué dijeron los medios internacionales sobre la condena a la Vicepresidenta

No sucede todos los días que una Vicepresidenta en actividad sea condenada por corrupción. Fue lo que sucedió esta tarde en nuestro país, cuando se dio a conocer el veredicto que sentenció a Cristina Kirchner a seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos público. Como no podía ser de otra manera, los principales medios internacionales se hicieron eco de la noticia.

La BBC reflejó la sentencia a la Vicepresidenta. Foto: WEB

“Histórica condena en Argentina”, puso en su portada digital el diario español El Mundo, uno de los primeros en reflejar la resolución del TOC 2.

La pregunta de El Tiempo de Colombia. Foto: WEB

Por su lado, el diario El País de Uruguay tituló: “Cristina Kirchner fue condenada a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

La Tercera

A su vez, el diario Folha de San Pablo, que justamente entrevistó recientemente a la funcionaria, destacó: “Cristina Kirchner es condenada por corrupción a seis años”.

El País Uruguay

La BBC de Londres, por su lado, tituló: “Cristina Fernández: Argentina vice-president found guilty of corruption”; y The New York Times, subrayó: “Argentina’s most powerful politician is found guilty of fraud”, lo que significa “La política más poderosa de argentina es declarada culpable de fraude”. También The Washington Post se refirió a la culpabilidad de la Vicepresidenta.

The Guardian

En tanto, en El Tiempo, de Colombia, se preguntaron: “¿Qué viene ahora tras la condena?”. También El Heraldo de México publicó un artículo sobre la sentencia a Cristina Kirchner. La Tercera de Chile y el británico The Guardian fueron otros de los medios que se hicieron eco.

Condena a Cristina Kirchner: la cobertura de otros medios internacionales

El artículo de The New York Times. Foto: WEB

La noticia en El Heraldo de México. Foto: WEB