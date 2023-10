El fútbol se metió en el balotaje: la dura definición de Menotti, la respuesta de Milei y la chicana de Macri a Riquelme

Ya no es común, como lo era en tiempos maradonianos, escuchar a los deportistas opinar de política. No obstante, en la revolucionada semana que se vive tras las elecciones generales y la definición mediante balotaje que queda por delante, los debates comienzan a llegar a diversos terrenos.

Este viernes, Mauricio Macri, enfrentando con Juan Román Riquelme desde tiempos inmemoriales, trajo a la discusión electoral otra disputa política pero, en esta ocasión, deportiva: la que involucra la gestión del club Boca Juniors.

En declaraciones a Radio Mitre, el expresidente de la Nación y del Xeneize aseguró que Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, le pidió que lo ayude a “recuperar la alegría que le daba ser hincha de Boca” y que perdió con la gestión dirigencial de Riquelme.

“Milei fue que me dijo ‘necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca que he perdido desde que Riquelme es presidente’. Ahí también hubo otro punto de contacto porque dice que también me votó en la época de Boca”, explicó Macri. Este año hay elecciones en Boca y el expresidente dijo que todavía no definió si apostará a ir en busca de un puesto en la lista que encabezará Andrés Ibarra.

Por otro lado, César Luis Menotti fue consultado acerca de qué opina sobre las ideas del libertario y el director de Selecciones de la AFA fue terminante: “Es un espanto”.

“Yo estoy terriblemente sorprendido desde hace bastante tiempo porque estoy viviendo en una Argentina que se va desculturizando de una manera que cualquiera puede ser presidente”, aseguró el “Flaco” en declaraciones a Radio 10. Y agregó: “Nunca en mi vida encontré esta participación de personajes que nadie sabe de dónde vienen ni quiénes son y que hablan con una autoridad y con una mala educación. Habría que hacerles un estudio psicológico a muchos de estos personajes”, enfatizó.

Esta tarde, el candidato presidencial se hizo eco de las palabras de Menotti citando un tuit. “Yo ya gané”, escribió en su cuenta de Twitter. “Bilardista hasta la médula, como toda persona de bien. Muchas gracias, rabanito”, enfatizó. La referencia en el saludo final tiene que ver con una definición de Carlos Bilardo sobre Menotti: “Es un rabanito, rojo por fuera y blanco por dentro”, había dicho alguna vez en el marco de ese histórico enfrentamiento entre ambos.