Incómodo momento de Javier Milei en televisión: pidió que bajen el bullicio y otros gestos llamativos

Javier Milei, candidato a presidente de la Nación por La Libertad Avanza, protagonizó el jueves por la noche un momento televisivo raro en medio de una entrevista con Esteban Trebucq, quien le realizaba una nota para la señal de noticias A24 (Grupo América).

El libertario intentaba explicar su plan económico cuando, de repente, le dijo al conductor que bajen el bullicio detrás de cámara.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, dijo el economista, visiblemente molesto.

En ese marco, Trebucq pidió disculpas y le dijo que “fuera del aire” le iba a explicar lo que estaba pasando, pero Milei insistió en que había varias personas en el lugar que desde que comenzó su explicación “habla demasiado y es muy difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído”.

“No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, expuso.

El conductor le pidió a Javier Milei que vuelva a explicar la idea que estaba planteando, pero el candidato se negó y remarcó que esperaba “que haya quedado bien explicado”, porque hizo “un buen esfuerzo a pesar del ruido”.

En el resto de la entrevista, Milei mostró algunos gestos extraños y se lo veía afectado al momento de desarrollar sus planteos. Cuando la producción de A24 puso en pantalla una foto del perro Conan, el economista se emocionó. Lo mismo pasó cuando le recordaron que Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, lo había tildado como alguien “peor que Hitler”.

Sobre el final de la nota, cuando Trebucq le preguntó si se había sentido cómodo, Milei señaló: “Sí, me costó mucho el....”, alcanzó a expresar el postulante presidencial.

Las reacciones de la entrevista en Twitter

Lo que sucedió al aire dejó mucha tela para cortar en redes sociales. . Por ejemplo, la cantante Érica García anticipó que ya no respaldará al postulante libertario. “Chicos, lamento decirles que después de ver la entrevista de Trebucq a Milei decido no seguir apoyándolo”, dijo. Y completó: “No necesito explicar nada, simplemente veánla”.

Chicos lamento decirles que después de ver la entrevista de Trebucq a Milei, decido no seguir apoyándolo. No necesito explicar nada, simplemente véanla. No sé cómo seguirá esto, que tengan buenas noches. — ERICA GARCIA (@ericagarcia11) October 27, 2023

El periodista Jorge Rial posteó un fragmento del reportaje y consideró: “El candidato está colapsando al aire, pocas veces visto”.

Tomás Rebord también se refirió al tema. “Ya no es ni una chicana, ni folklore, ni gracioso, está completamente roto”, planteó en alusión a Milei. Y se explayó: “Ojalá se preserva a tiempo la parte valiosa del pensamiento que representa y no hunda con él a toda una generación de pibes y pibas que querían una política diferente” .

Ya no es ni una chicana, ni folklore, ni gracioso, está completamente roto. Ojalá se preserve a tiempo la parte valiosa del pensamiento que representa y no hunda con él a toda una generación de pibes y pibas que querían una política diferente. pic.twitter.com/u0VsOzvomW — Rebord (@tomasrebord) October 27, 2023

“Ver esto de hoy con Trebucq. Todo indica que entre el desastre electoral del domingo y la rendición ante Macri, a Milei se le terminó de arruinar totalmente el cerebro. Hay gravedad institucional en Argentina”, planteó Carlos Maslatón, exaliado del economista en la Libertad Avanza. Y cerró: “Hay que obligarlo a hablar al farsante”.