Mauricio Macri confirmó su apoyo a Milei y cruzó al radicalismo: “Que digan si apoyan a Massa”

El líder del PRO, Mauricio Macri, habló sobre el apoyo a Javier Milei hacia el balotaje que generó conflicto dentro de Juntos por el Cambio.

“Es la única propuesta de cambio que quedó sobre la mesa”, afirmó.

En una entrevista con Eduardo Feinmann para Radio Mitre el expresidente confirmó que existió una reunión con Patricia y Milei en su casa y aseguró: “Somos el cambio o no somos nada”.

Al ser consultado sobre la posible ruptura del bloque, Macri afirmó: “No se rompió JxC, no al menos el que fundé yo”. Y luego, a modo de justificación por su decisión, aseguró que “hoy el que lidera la propuesta de cambio es Javier Milei”.

“Hay que tener la humildad de reconocer que la gente lo eligió. Y por eso tenemos que apoyar, sin nada a cambio. Es un apoyo al cambio”, agregó.

“Es el único camino que tiene Argentina hoy. Continuar con lo mismo es resignarnos a la pobreza, resignarnos a la destrucción institucional permanente”, explicó.

Mauricio Macri cruzó al radicalismo

Luego, Macri disparó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el senador Martín Lousteau y el diputado nacional Emiliano Yacobitti.

“Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes... Morales, Yacobitti y Lousteau transando por detrás de nosotros”, dijo.

La UCR decidió no apoyar ningún candidato en el balotaje e hicieron duras críticas a Patricia Bullrich y a Macri. Foto: Clarín

“Ellos se sienten más cómodos con Massa que con la propia línea del PRO. Pero igual hemos sabido convivir para defender las cosas de institucionalidad importante. Cuando pase el balotaje nos sentaremos devuelta y veremos como seguir gane Massa o Milei. Si primero está la república, estaremos sentados ahí dialogando para ver en que cosas tenemos que trabajar en conjunto”, agregó Macri.

“No puede ser que bajo la falsa imparcialidad, neutralidad, ellos se dediquen a apoyar a Massa”, sentenció.

Y volvió a cruzar al radicalismo: “Quienes utilicen esa neutralidad para esconder su apoyo a Massa que lo blanqueen, que lo digan. Al menos que tengan la dignidad de decirlo”.

“Que Martín Lousteau trate de explicar donde está parado. Si dice que va a votar y no vota a Milei, que diga que va a votar a Massa. No me extrañaría nada de alguien que era embajador de Estados Unidos, uno de los cargos más importantes del país, abandonó y renunció justo cuando el presidente iba a viajar”, agregó.

Por último, finalizó: “Hay que clarificar que lo que se ha hecho no excusa a nadie para creerse los dueños de Juntos por el Cambio”.