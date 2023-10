Dirigentes de la UCR cruzaron a Macri: “Tiene que explicar por qué arregló velozmente con Milei”

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Emiliano Yacobitti, aseguró que el expresidente Mauricio Macri “falta a la verdad” y sostuvo que él es quien tiene que dar explicaciones sobre por qué “arregló velozmente su apoyo” al postulante presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, “a espaldas” de Juntos por el Cambio (JxC).

“Macri falta a la verdad. Es fácil chequear que tanto en Diputados, Senado y en las Legislaturas, el Radicalismo fue una oposición categórica. Tiene que explicar por qué declaraba a favor de otro candidato en campaña y arregló velozmente su apoyo, a espaldas de JxC”, sostuvo Yacobitti en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter).

Por su parte, el excandidato a Jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, utilizó su cuenta de X para responderle a Mauricio Macri.

“Él es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio y de traernos a esta situación angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina”, aseguró.

“Por graves errores en su gobierno, Macri trajo de vuelta a Cristina y al kirchnerismo en 2019. Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de Larreta y, finalmente, la de Bullrich”, sentenció.

Y concluyó: “Ahora nos trae a Milei, o de nuevo a Massa con el kirchnerismo. Era él o nadie. Pero las cuentas las pagamos siempre los mismos: todos los argentinos. Encima, con infinita hipocresía, no se hace cargo de nada y responsabiliza a los demás”.

Qué dijo Macri de los radicales

En declaraciones realizadas esta mañana a radio Mitre, Macri acusó a los dirigentes radicales Gerardo Morales, Martín Lousteau y al propio Yacobitti, de haber estado “transando a escondidas” con el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

“Lo que dice de Martín Lousteau y Gerardo Morales no solo es falso, sino que es una falta de respeto más hacia todo el Radicalismo”, sostuvo Yacobitti quien añadió que desde su espacio siempre defendieron “el diálogo” y cuestionaron “la confrontación como herramienta de acumulación política”.

“No voy a ocupar ningún cargo en el próximo Gobierno porque creo que la sociedad nos puso en el rol de oposición”, completó.

En su entrevista de hoy con radio Mitre, Macri sostuvo que los dirigentes radicales “han tenido incontables reuniones con Massa y han transado en contra de los intereses de los argentinos”.

“No pueden decir nada”, dijo el exmandatario sobre el rechazo del radicalismo al acuerdo explicitado esta semana con la candidatura de Milei de cara a al segunda vuelta de las elecciones.

Martín Lousteau, duro con Mauricio Macri

El senador nacional Martín Lousteau volvió a apuntar contra Mauricio Macri tras la fractura en Juntos por el Cambio de cara al balotaje presidencial del 19 de noviembre y luego del apoyo de Patricia Bullrich al libertario Javier Milei.

En una entrevista con LN+, el radical opinó que “Macri dejó Juntos por el Cambio y fundó el mileimacrismo”. “Se fue a otro espacio político”, resumió.

Lousteau afirmó que sintió “vergüenza” tras el anuncio que hicieron Patricia Bullrich y Luis Petri de apoyar a Milei en el balotaje contra Sergio Massa por la presidencia.

“En la conferencia de prensa vi que todo lo que dijimos resulta que, por el capricho de un par de personas, no vale. Y todo lo que nos comprometimos a hacer si ganamos, pero también lo que nos comprometimos a pelear por ello si perdíamos, hay gente que piensa que no hay que hacerlo”, sostuvo Lousteau, y volvió a disparar: “Es una estafa y una traición a todo lo que se dijo en la campaña y lo que JxC aspira a representar”.

Según su relato, el senador afirmó que se enteró del anuncio poco antes. “Me enteré en ese mismo momento. Hubo rumores en la mañana. Llamé y escribí a Patricia (Bullrich) y no me contestó. Hablé con Horacio (Rodríguez Larreta) que me dijo que sí, que iba a haber una conferencia de prensa en la que iban a hablar a título personal”.

Lousteau desestimó que Bullrich y Petri hablen “a título personal” como argumentaron ambos referentes. “Lo primero que dijeron fue ‘estamos acá como formula que representamos seis millones de votos’”, señaló.

Y puso el ejemplo a la inversa. “¿Qué hubiera pasado si Horacio y Gerardo Morales se hubieran sentado y hubieran dicho ‘nosotros representamos 2,7 millones de votos y entonces nos vamos, por ejemplo, con Sergio Massa’. Todos hubieran dicho ‘se fueron de JxC’”, marcó.