Eduardo Feinmann le solicitó a Javier Milei la renuncia de Patricia Bullrich: la respuesta de la ministra

El periodista Eduardo Feinmann se hizo tendencia en redes sociales por sus últimas declaraciones. Tras las manifestaciones por los jubilados en la zona del Congreso de la Nación, apuntó contra Patricia Bullrich, por el video trascendido de una niña recibiendo gas pimienta.

“Lo quiero fuera al jefe de la Policía Federal, y espero que el presidente de la República eche a la ministra Patricia Bullrich, la vicepresidenta y al señor vocero del ministerio”, sentenció el periodista con molestia.

Seguidamente, el abogado advirtió que el Ministerio de Seguridad no afectaría a su equipo por una posible “fake news”. Por tanto, advirtió que si la ministra quería hablar con él, que lo hiciera.

“A mí no me van a enchastrar, no van a enchastrar ni a mí, ni al equipo, ni a este canal. No nos van a usar para hacer una operación burda y asquerosa de fake news. Si la ministra quiere salir al aire, que salga la ministra. Y si tengo que putearla a la ministra Bullrich, lo voy a hacer, y a la vice y al vocero también, porque son unos mentirosos, unos crápulas. No se juega con nosotros ni con la niña”, refutó el periodista.

La respuesta de Patricia Bullrich a los dichos de Eduardo Feinmann

Tras el descargo de Eduardo Feinmann, Patricia Bullrich lo llamó desde su teléfono. Allí, destacó que el Ministerio de Seguridad y Defensa no mandó el video a la producción del programa.

“En primer lugar, el Ministerio de Seguridad de la Nación no mandó ningún video a nadie. El tweet lo que hace es describir una situación respeto a la irresponsabilidad de la madre (...) Yo me enteré del video por La Nación +”, expresó la Ministra de Seguridad.

Cuando Feinmann le comunicó que el video habría sido mandado por el Jefe de Policía del ministerio, Bullrich recalcó que desde el despacho de Carlos Cortés (director de comunicaciones del ministerio) nunca salió el video.

Eduardo Feinmann en diálogo con "Intrusos" y "LAM". (Foto: captura de pantalla)

“Le puedo mostrar el celular de Carlos Cortés y la pantalla de Carlos, donde lo único que dice es que nunca mandamos ese video. No voy a aceptar de ninguna manera que somos mentirosos”, sentenció la política.

En cuanto al video de la niña, Feinmann acusó a Patricia de que el cuerpo policial gaseó a la pequeña. Fue ahí cuando la ministra lo desmintió nuevamente.

La titular de Seguridad dijo que "la responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es de esta madre irresponsable".

“No es gasear a una nena, la policía está avanzando, la señora está en la pista. Lo que hace es poner atrás a la nena (...) Señor, nadie apunta a una nena y la mamá, eso es querer poner a la policía en un lugar”, refutó Patricia Bullrich.