Protestas por el veto a la reforma jubilatoria: incidentes, heridos y el megaoperativo de Patricia Bullrich

No fue un miércoles más: este fue el definitivo y terminó siendo a favor del Gobierno de Javier Milei, que consiguió que la mayoría de los diputados respaldaran el veto presidencial a la reforma jubilatoria. Afuera, nuevamente, hubo protestas en contra de la medida.

En esta ocasión, la convocatoria no incluyó solo a jubilados, sino que se sumaron partidos, gremios y organizaciónes sociales. Si bien no fue una movilización multitudinaria, reunió a bastante más gente que en los miércoles anteriores. El operativo, por su parte, siguió siendo desmedido: demasiados efectivos para contener un número no tan abultado de gente. Hubo algunos incidentes, heridos, gases y palos, como sucedió en las semanas anteriores.

Políticos en la marcha contra el veto de Milei. (Foto Infocielo)

Uno de los hechos lamentables ocurrió cuando una niña de diez años, que fue a la manifestación con su madre, fue gaseada. El hecho fue repudiado por todos, pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cargó contra la adulta responsable del menor. “La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre irresponsable. Ya les dijimos: llevar a los chicos a las marchas está prohibido. Los chicos a las marchas, no”, escribió la ministra.

El megaoperativo de Patricia Bullrich

Desde el área de Comunicación del Ministerio de Seguridad se dio a conocer en detalles cómo fue el operativo que llevaron adelante durante la jornada de hoy.

Protestas con el veto de Milei. (Gentileza La Nación)

Llama la atención que el primer párrafo está dedicado a individualizar a los políticos y dirigentes presentes en la marcha. “Además de las organizaciones convocadas, se observó la participación en la marcha de Axel Kicillof, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Pablo Moyano, Eduardo Belliboni, Hugo Godoy, Hugo Yasky, Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, Juan Grabois, Sergio Palazzo y Juan Carlos Alderete”, dice el informe.

Acerca de los efectivos que se desplegaron, se puntualizó que hubo un total de 700 en Congreso y otros 180 en Edificio Centinela y Edificio Central de la Policía Federal. Asimismo, en los controles con la CNRT se desplegaron un total de 35 efectivos de PNA, otros 45 de GNA y 20 de PSA.

En el comunicado también se habló de las actuaciones de los manifestantes. “Siendo las 15:50 un grupo de 150 personas tiraron vallas en Rivadavia y Callao yendo hacía las puertas del Congreso, el cual se despejó con el accionar de las fuerzas liberando la zona”, aseguran, en tanto el diputado de UxP Leandro Santoro señaló en diálogo con C5N que las vallas estaban sueltas, con el objetivo de que en algún momento sucediera lo que ocurrió.

Protestas con el veto de Milei. (Gentileza La Nación)

Desde Seguridad agregaron: ”Se produjeron algunos incidentes al despejar la zona y

grupos violentos agredieron a efectivos. La PFA realizó una detención por atentado y resistencia a la autoridad. Una prefecta sufrió golpes y laceraciones en el glúteo y pierna izquierda producidas por un elemento contundente. Además, un oficial de la PFA lo desestabilizaron haciendo que el mismo caiga de su motovehículo”.

Si bien en el informe de Bullrich no se detalla, los medios de televisión recogieron imágenes de un jubilado que debió ser trasladado con una herida en la pierna, otros sufrieron caídas violentas por atropellos de los oficiales, además de los efectos de los gases lacrimógenos en adultos y menores.