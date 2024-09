Otro miércoles de protestas: sindicatos, movimientos sociales y jubilados marcharán contra el veto presidencial

La sesión de Diputados que pulseará este miércoles por el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria tendrá afuera del recinto una manifestación convocada por sindicatos y organizaciones sociales que, se espera, será masiva.

El Gobierno nacional anunció que habrá “un operativo de seguridad especial” a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los dos miércoles anteriores hubo una cruenta represión a grupos de jubilados que se habían acercado al Congreso a manifestarse a favor de la ley que vetó el presidente Javier Milei.

Pero esta vez, a diferencia de las anteriores, se sumaron convocantes de peso a la concentración al Congreso, para el mediodía de este miércoles. Ahora se plegaron sindicatos clásicos como los industriales Smata y UOM, igual que Camioneros y bancarios, además de los docentes de todos los niveles.

La marcha fue promovida por las dos CTA, los estatales de ATE, la Unión de Trabajadores de la Economía Pópular (UTEP), y movimientos sociales. Los partidos de izquierda también son convocantes. “Este miércoles vamos al Congreso para defender a los jubilados y las jubiladas. No al veto de Milei”, se sumó en las redes la agrupación peronista La Cámpora.

“Hay una decisión táctica de no participar institucionalmente de la marcha”, dijo días atrás Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, y referente de los estatales agrupados en UPCN. Pablo Moyano es el único de los integrantes del triunvirato de la CGT que llamó a la movilización; también convocó el exsecretario general cegetista, Juan Carlos Schmid, titular de la Federación Marítimo Portuaria.

La advertencia del Gobierno para este miércoles: “La Argentina patotera se terminó”

El vocero Manuel Adorni hizo referencia a la movilización. Destacó como logro del Gobierno de Milei en sus primeros nueve meses de gestión, “el retorno del orden”. Dijo que en base a información del ministerio de Bullrich, se estaba al tanto de “la planificación de actos de violencia para la movilización frente al Congreso”. Anunció el despliegue de “un operativo de seguridad especial” y apeló “a la responsabilidad de todos los sectores para que mañana esto no ocurra”, porque “atacar al Congreso es atacar la democracia”. En otro mensaje a los convocantes, dijo: “La Argentina patotera se terminó”.

“Los tirapiedras son los rancios, son los que no entienden el cambio de la Argentina, no entienden lo que la gente quiere, y no entienden lo que es vivir en una democracia, manejarnos de una manera civilizada y no como bárbaros”, concluyó.

Patricia Bullrich coordinará el dispositivo de seguridad, que incluye efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía Federal, con agentes de la policía porteña. Así lo anticipó el jefe de gobierno, Jorge Macri: “La discusión de leyes tiene que darse en el ámbito legislativo y no se debe imponer desde afuera por parte de grupos agresivos. El Congreso estará con fuerzas de seguridad nacional en los círculos (o anillos) uno y dos, y nosotros en el tercero”, dijo.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE-Nacional pronosticó una movilización “masiva y pacífica”. Pero también avisó en la red X sobre el los radicales que modificarían su voto a favor del veto presidencial: “No crean que se van a salvar aquellos diputados que voten en contra de los jubilados y los gobernadores, que por estas horas se entregan a cambio de casi nada”.

“Acá es el presidente Milei el único que sistemáticamente ha atacado al Congreso y su funcionamiento, también ha atacado a la democracia pretendiendo gobernar por decreto. Usted, Adorni, debiera aceptar que la única violencia planificada en el país hasta que hasta ahora es la que despliega Bullrich”, le respondió a Aguiar al vocero presidencial.