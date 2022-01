Finalmente se puso en marcha la inscripción online para todos aquellos que decidieron anotarse para participar por el sorteo del primer sueldo como diputado del liberal Javier Milei.

Los interesados en participar por el sueldo como diputado de Milei, podrán inscribirse hasta el próximo miércoles 12 de enero hasta las 10.00 h. de la mañana.

Tal como lo había prometido durante su campaña para las pasadas elecciones generales del 14 de noviembre del año pasado, el elegido diputado nacional por La Libertad Avanza, puso a disposición su salario para que sea sorteado el próximo miércoles 12 de enero.

Colapso de la web para anotarse por el sueldo de Javier Milei

Luego de hacer efectiva su promesa y poner a disposición su salario, este miércoles por la noche se abrió la inscripción para todas las personas físicas mayores de 18 años, que deseasen anotarse en pos de salir sorteados y ganarse los poco más de $200.000 que representan el pago del sueldo como diputado nacional de Javier Milei.

La web se vio colapsada con la cantidad de visitas, que superó el millón de vistas. Ya en pocas horas los inscriptos ascendían a más de 200.000.

Por la cantidad de visitas, se cayó el sitio web para el sorteo del salario como diputado nacional de Javier Milei.

La inscripción está abierta hasta el próximo miércoles 12 de enero, hasta las 10.00 h. Los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: https://mipalabra.javiermilei.com.

Cabe mencionar que la web se vio colapsada en varias oportunidades por la cantidad de visitantes, que superaron las 1.200.000 de entradas.

El sorteo se realizará en Playa Grande, Mar del Plata, sobre las escalinatas situadas en Guardavidas Guillermo Volpe entre Saavedra y Quintana, a las 19.00 h. del 12 de enero.

Repercusiones de la inscripción al sorteo por el salario de Milei

Las repercusiones por los anuncios de Milei sobre que sorteará su salario impactaron directamente en la página de la inscripción, con un promedio de 20.000 visitas por minuto.

A su vez, el diputado nacional incrementó también en 20.000 sus seguidores en Instagram y las visitas a sus historias se duplicaron de 50.000 a 100.000.

El primer salario que percibió Milei como legislador nacional fue de $205.596,54. Este es el monto que será sorteado en Playa Grande, Mar del Plata.

“En menos de un mes de mi asunción como diputado nacional he cumplido con cinco de mis principales promesas hechas en la campaña. Renuncié a mi trabajo en el sector privado, con fecha 9 de diciembre, para que no existiesen incompatibilidades. Voté en contra del presupuesto por considerarlo un dibujo y por inmoral. Rechacé el proyecto de Bienes Personales porque me había comprometido en no votar ninguna suba ni creación de nuevos impuestos. Fui uno de los firmantes de los proyectos de ley que contemplan la baja del IVA y barrer las retenciones. Y por último sortearé mi sueldo como legislador”, así se expresó el diputado sobre sus logros al frente de su nuevo puesto.

Cómo se llevará a cabo el sorteo del sueldo de Milei

Ya adelantó el economista que “todas mis dietas van a ser donadas”, en referencia a los sueldos que perciba como diputado nacional.

Esto lo sostiene a partir de lo que él expresa que “vivo de las conferencias que doy y esas cosas. No estoy dispuesto a cambiar mi forma de ser: me generaría un costo económico enorme. Como voy a renunciar a la dieta, estoy obligado a dar conferencias”.

Javier Milei confirmó que el sorteo se hará el próximo 12 de enero desde Playa Grande, Mar del Plata, con la presencia de un escribano.

Respecto del sorteo del próximo miércoles: “Se hará en vivo, con un escribano y lo vamos a transmitir por nuestras redes. A los efectos de la resolución se hará mediante cualquiera de los programas de generación de números aleatorios que hay en internet, y una vez que se obtiene uno (lo cual se verá todo el procedimiento) se busca en el sistema a quién corresponde el número y se lo anuncia”, precisó Milei.

Además, resaltó su accionar diciendo que él es “distinto a la casta política”.