Margarita Stolbizer fue quien impulsó la denuncia contra Cristina Kirchner por la causas de Hotesur y Los Sauces por lavado de dinero. En ese sentido, habló este sábado criticando el fallo del Tribunal Oral Federal 5 que sobreseyó a la vicepresidenta.

En diálogo con Sábado Tempranísimo, por Radio Mitre, la diputada electa de Juntos afirmó que la sentencia del TOF 5 fue “vergonzosa y escandalosa”. “Cada vez cuesta más creer en que existe un sistema de Justicia en nuestro país cuando aparecen este tipo de resoluciones”, agregó.

Margarita Stolbizer, líder del partido GEN, fue quien impulsó la denuncia contra Cristina Kirchner

Sostuvo que la prueba en contra de la vicepresidenta es abundante y afirmó: “No hay muchos casos de un sistema, de lavado de dinero, tan comprobado”. Frente a este escenario, la legisladora electa explicó que la decisión del TOF 5 se da a partir de una “estrategia de impunidad” llevada adelante por la exmandataria y expresó: “Tengo la expectativa de que un buen fiscal termine apelando”.

“Cuando yo presente la denuncia en el 2014, Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de la Nación, y a mí me llamaron la atención que ella tenía en su DD.JJ patrimonial dos sociedades que funcionaban de manera muy irregular, a tal punto que no presentaban balance, no actualizaban directorio, no pagaban las tasas y los impuestos que correspondían y tenían domicilio falso. Entonces ahí es donde empezamos a investigar y detectamos que esas sociedades tan truchas se utilizaban como pantalla justamente para lavar el dinero sucio que la señora Kirchner y su familia recibían de la corrupción a través de las sociedades falsas y negocios que tenían con Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Souza los empresarios contratistas a los que les asignaba negocios millonarios con el Estado”, recordó el caso Stolbizer.

Cristina Kirchner junto a sus hijos, Máximo y Florencia, fueron sobreseídos por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) por las causas de Hotesur y Los Sauces

“No hay muchos casos de un sistema tan comprobado y tan sencillo”, aseguró la exdiputada, para luego referirse a los motivos detrás de la resolución de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado. “Por supuesto que si el juicio se inicia no solamente termina en una condena, sino que deja expuesta una cantidad de cosas que mucha gente no conoce, al ser oral y público”, planteó.

Finalmente, Stolbizer consideró que el fallo que se conoció ayer “lo que hace es registrar un resultado electoral”. “Como saben que la composición del Congreso les va a ser cada vez menos beneficiosa, no van a poder cerrar el plan de impunidad que tuvieron llegados al Gobierno, el cual mantuvo a la señora ocupada un año y medio en impulsar dos reformas judiciales. Por eso, lo que hay detrás (de la sentencia) es una estrategia de impunidad”.