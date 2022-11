Alberto Fernández reclamará a Kristalina Gerogieva por las sobretasas que cobre el FMI

Alberto Fernández mantendrá el miércoles en Bali, Indonesia, una reunión con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, oportunidad en la que el presidente argentino reiterará el reclamo por los sobrecargos a las tasas de los créditos.

Alberto Fernández llegó a Bali para el G20. Foto: Presidencia.

La reunión había sido pactada el viernes pasado, durante el paso de Alberto Fernández por el Foro de la Paz, en París. Desde la oficina en Washington del FMI confirmaron ayer la bilateral que tendrá como marco la cumbre de líderes del G-20.

“Los organismos multilaterales de crédito, donde hay países endeudados como Argentina y Ucrania, ¿qué están haciendo por repensar los programas económicos que les piden a esos países para pagar sus deudas frente al cuadro internacional que se vive?”, dijo Fernández en París, al compartir un panel con el presidente y anfitrión, Emmanuel Macron. De fuentes de la cancillería argentina, trascendió que el presidente francés se comprometió a plantear la preocupación de los países endeudados, en el marco de la cumbre del G-20.

El ministro de Economía, Sergio Massa se sumó a la delegación presidencial en París, para desde allí viajar a Bali.

Por estas horas, técnicos del FMI están realizando una revisión de datos al 30 de septiembre, como parte de la auditoría formal de diciembre, en la que se cerrarán los números al tercer trimestre y se comenzarán a delinear las cifras finales del año.

Al anunciar la aprobación de la segunda revisión el 12 de octubre, el Directorio del organismo adelantó que a septiembre se habían cumplido las “metas de reservas internacionales netas y el financiamiento monetario del déficit fiscal”. Esta declaración resultó un espaldarazo para la gestión oficial que de esta forma se acerca a cumplir con el cierre de 2022, que implica un déficit fiscal de 2,5% del PBI, reservas por U$S6.000 millones y la reducción de asistencia al Tesoro Nacional.

De acuerdo al calendario preestablecido, el board del organismo se reunirá a mediados de diciembre para sellar la tercera evaluación, visto bueno crucial porque dispara un desembolso automático de unos U$S5.900 millones.

Pero parte de ese giro, aproximadamente, U$S3.100 millones volverán a Washington, dado que se utilizarán para pagar una de las cuotas del préstamo de 2018, tomado por el gobierno de Macri, que originó el actual Crédito de Facilidades Extendidas (EFF, en sus siglas en inglés).

Uno de las metas del programa es que al 31 de diciembre de 2022 las reservas alcancen los U$S6.000 millones. Pese a los números negativos de las últimas ruedas en la operación del Banco Central, Massa reiteró que se cumplirá con ese objetivo, que en gran parte estará justificado por la diferencia entre los que girará el FMI y la cuota que debe cancelarse en diciembre.

El programa con el FMI sigue dividiendo aguas en el Frente de Todos. Máximo Kirchner, que renunció a la jefatura del bloque oficialista en rechazo al acuerdo sellado por el exministro Guzmán, en una entrevista difundida este fin de semana por YouTube, dijo que “lo del Fondo Monetario Internacional con Argentina es criminal”.

“No está bien lo que están haciendo, es irracional, no es práctico. Cuando mirás la curva de vencimientos no hay una cuestión práctica, es impagable, está hecho para no pagarlo”, dijo Kirchner, en charla grabada con el periodista Tomás Rebord.

Máximo Kirchner continúa con sus críticas hacia el acuerdo con el FMI. Foto: Clarín. Foto: Rafael Mario Quinteros

Antes de reunirse con Georgieva, Fernández se encontrará con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Argentina busca la ampliación del canje de monedas (swap), con el objeto de incrementar el uso de hasta 5.000 millones de dólares y mejorar sus términos y condiciones. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentra trabajando junto al Banco Popular de China en los aspectos técnicos.

La situación judicial de Cristina Kirchner

Mientras crece la expectativa (con anticipado entusiasmo electoral) por el acto del jueves en La Plata, donde será la única oradora, Cristina Kirchner y sus colaboradores no se desentienden del agitado frente judicial. Por un lado, los abogados de la Vicepresidenta presentaron hoy la recusación de la jueza que investiga el intento de magnicidio del 1 de septiembre. Por el otro está el reinicio del tramo final del Juicio de Vialidad. La Vicepresidenta, con pedido de 12 años de prisión de parte de los fiscales, dijo que “el Partido Judicial” está “a full”.

Cristina Kirchner enfrenta el tramo final del juicio por la causa "Vialidad".

Los abogados de Cristina Kirchner consideran “como mínimo, negligente” desde “el primer día de la investigación” el accionar de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. La recusación se precipitó la semana pasada cuando la magistrada no tomó medidas de pruebas exigidas por la querella, con relación al diputado nacional del PRO, Gerardo Milman. En el escrito de la recusación se repasan una serie de “errores” en la dirección del expediente. Por ahora están detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Sobre el llamado “Juicio de Vialidad”, el fiscal federal Diego Luciani desistió de su derecho a replicar los alegatos de las defensas de los 13 acusados. Rechazó los planteos de nulidades y consideró que la acusación que durante varias audiencias expuso contra los acusados ese mantiene “incólume”. El Tribunal Oral Federal 2 podría dictar sentencia en las primeras semanas de diciembre.