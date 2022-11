Alberto Fernández cerró su visita a París y habló de la Argentina: ratificó que no habrá “suma fija” para los trabajadores

Alberto Fernández dialogó con la prensa este sábado en el cierre de su visita a París, donde mantuvo reuniones con su par Emmanuel Macron.

Alberto Fernández y Emmanuel Macron, juntos en París. Foto: Twitter

El Presidente dio una conferencia repasando los puntos neurálgicos de su visita y no pudo evitar el tema de la interna en el oficialismo, por la carrera hacia las elecciones del 2023.

Además, en su travesía por París, participó del Foro por la Paz y se vinculó con dirigentes venezolanos. En su conferencia, Alberto Fernández volvió a dejar en clara su posición: defiende las PASO. Algo que La Cámpora y un sector del kirchnerismo estarían dispuestos a eliminar.

Las posiciones que fijó Alberto Fernández

Al mismo tiempo, ratificó que el Gobierno no estará avanzando con el aumento de “suma fija”, el cual fue reclamado por la Vicepresidenta.

Sobre las PASO, pronunció: “Esa idea que tuvo Cristina de poner las PASO fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que no se conviertan en un lugar cerrado de los dirigentes. Lo dije en aquel entonces, cuando la ley salió y lo vengo defendiendo desde siempre, yo lo valoro mucho. Después el resto son todas especulaciones”.

“Falta un año y no sabemos qué es lo que va a pasar de acá a un año. Mi preocupación es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo y hundieron a vastos sectores de la sociedad en la pobreza, en la miseria y endeudaron a la Argentina durante generaciones. No quisiera que ellos vuelvan a gobernar y para eso haré todo lo que deba hacer”.

Alberto Fernández durante su conferencia que cerró su visita a París. Foto: Presidencia

Respecto del aumento de “suma fija”, el mandatario esbozó: “Interferir en una suma fija también genera muchos problemas, porque los salarios más bajos están en los municipios y en los comercios, y podríamos generar un problema fiscal en esos municipios y muchos pequeños comercios que, no tengo ninguna duda, lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad”.

Y luego agregó: “Las paritarias funcionan plenamente y hay que dejarlas funcionar”. Eso sí, respecto del pago de un bono para fin de año, se mostró conforme con la idea.

La agenda del Presidente lo mantendrá fuera del país por varios días más. La semana que viene mantendrá una reunión bilateral con el jefe de Estado de China, Xi Jinping, en Beijing, y luego se reunirá con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

A posteriori, participará de la cumbre del G20 en Bali, Indonesia. Su regreso al país está previsto para después del 17 de noviembre, día en el que Cristina Kirchner hará un acto masivo en La Plata, como excusa por el Día de la Militancia.