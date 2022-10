Alberto Fernández habló tras la acusación de corrupción que le hizo un participante de Gran Hermano: “El Presidente es una persona honrada”

Alberto Fernández se defendió este viernes de las acusaciones de Walter “Alfa” Santiago, el participante de Gran Hermano 2022 que aseguró haber recibido coimas del jefe de Estado.

“El Presidente es una persona honrada, nunca ha participado en hechos de corrupción y si me cuestiona alguien importante o un energúmeno me da lo mismo, voy a reaccionar de la misma manera. No me voy a quedar callado cuando me agredan con cosas que no tengo nada que ver”, dijo Alberto Fernández en declaraciones a C5N.

*Noticia en desarrollo*