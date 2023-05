Alberto Fernández criticó la corriente personalista dentro del FdT: “Tendrán más capacidad de liderazgo, pero no son Perón”

Tras el declinamiento de la presentación como precandidata de Cristina Kirchner, Alberto Fernández ratificó su quiebre con la vicepresidenta y apuntó contra la corriente personalista que existe dentro del Frente de Todos, espacio político que aun pertenece.

“Estoy pensando que vayan los que quieran presentarse, creo que al espacio hay que democratizarlo de una vez y para siempre”, opinó sobre la interna previo a las PASO en una entrevista con elDiarioAR y lanzó: “Tendrán más capacidad de liderazgo, pero no son Perón”.

En esa misma línea, el presidente de la nación se remitió a la historia del peronismo: “Cuando Perón dijo que la organización vence el tiempo, lo que nos dijo es ‘yo me voy a morir, organícense para que esto perdure’. Para eso, la única forma de organizar un partido político es la democracia interna”, expuso al resaltar que “lo más importante en el espacio es preservar la unidad y eso se logra dejando hablar al pueblo”.

“No creo que el peronismo pueda seguir siendo personalista, verticalista y todas las cosas que fue cuando Perón vivía.”, analizó y siguió: “Habrá gente con más capacidad de liderazgo, habrá gente con mucho carisma, pero no son Perón”. Incluso, el representante del Poder Ejecutivo utilizó como ejemplos las presidencias que tuvieron Néstor Kirchner y la titular del Senado para explicar que “el peronismo tiene cierta vocación a aceptar esa lógica porque nació de un caudillo enorme que fue Juan Perón, pero hubo un solo Perón en la historia, no nace uno por década”.

Alberto Fernández sobre la entrevista a CFK

Este jueves, Cristina Kirchner fue entrevistada por Pablo Duggan para “Duro de Domar” (C5N) y se refirió a que la próxima contienda electora será una pelea de “tercios”. “Al ser tercios lo importante es entrar al balotaje, es una elección diferente”, remarcó.

“Hay que entender por qué hay tercios y no lo hubo en el 2019. No hablemos con nombre y apellido, hablemos de tercios. En 2019 la gente tenía la memoria de cómo había vivido en los cuatro años macristas. Cuando dijimos ‘volvemos mejores’ era hacer todo lo que había sido bueno hasta el 2015 y lo que había estado mal no se iba a hacer”, profundizó.

“De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, si en la segunda vuelta no sumo votos”, le respondió el mandatario.

Y siguió: “No logro entender qué significa ‘garantizar el tercio’. Es obvio que hay que trabajar para fidelizar el voto propio, el secreto es ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito”, cuestionó el mandatario, después de considerar que “es muy difícil predecir escenarios” a través del uso de las encuestas. “Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en la medida que permitan una amplia participación, van a generar una gran movilización militante y van a promover una mayor adhesión. Sin esa movilización, a lo sumo cristalizaremos el tercio que tenemos según el análisis que se hace. Con eso, difícilmente se gane”.