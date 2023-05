Alberto Fernández habló tras la carta de Cristina: “No nos equivoquemos y dejemos de discutir entre nosotros”

El presidente Alberto Fernández le pidió este miércoles a los integrantes del Frente de Todos (FDT) dejar de lado las peleas internas que complican las gestiones para definir las candidaturas para la próxima contienda electoral.

“La discusión del presente es una discusión de la economía, pero es también una discusión del modelo de país que queremos construir. Es un modelo de país más justo el que queremos nosotros, es un país para pocos el que proponen ellos, es un país que se incluye en el mundo el que queremos nosotros, es un país súbdito de los poderosos el que ellos proponen. No nos equivoquemos. Y dejemos de discutir entre nosotros, porque el problema no está entre nosotros, está con nosotros”, planteó el presidente Fernández.

El primer mandatario envió ese mensaje tras la carta pública que en la víspera difundió la vicepresidenta Cristina Kirchner para ratificar que no será candidata. “Yo estoy fuera de la contienda electoral”, reiteró Fernández.

En su discurso apuntó, sin nombrarlos, contra algunos de los candidatos de la oposición. “Los que dicen ser antisistema, son los que más defienden el sistema. Esos que dicen que hay que tirar el Banco Central por la borda, que hay que dolarizar la economía, que hay que privatizar las calles de las ciudades, que hay que terminar con la escuela pública porque es un sistema de adoctrinamiento, esos son los que más defienden el sistema injusto que existe en el mundo actual. No se equivoquen. Y los que nos dicen a nosotros cómo arreglar el problema del déficit, cómo arreglar el problema de deuda, son los mismos que lo crearon y que además hicieron sus negocios con sus primos y sus amigos”, lanzó.

“Yo me voy con la tranquilidad de que ningún amigo mío hizo negocios, ningún hermano mío se volvió billonario porque yo fui presidente y me voy con lo mismo que llegué. No se equivoquen, por favor”, completó.

El Jefe de Estado realizó esas declaraciones al encabezar la inauguración de la exposición BNA Conecta, que busca promover el crecimiento y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de todo el país.

Allí anunció la ampliación de 50 mil millones de pesos de la línea de Crédito Argentino (CreAr) para inversión PyME. “Tenemos que defender mucho a la banca pública porque cada dos por tres vienen a proponernos, como plan de solución, privatizarla, pero ella es central para el desarrollo del país porque muchos no pueden acceder a un crédito en un banco privado para producir y crecer”, afirmó el mandatario acompañado también por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el vicepresidente del Banco Nación, Carlos Caserio.