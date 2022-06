Las persecuciones cinematográficas dejaron la pantalla grande y se trasladaron a Parque Patricios, cuando un youtuber persiguió a un ladrón en moto y recuperó un celular que había robado en un colectivo. Posteriormente, el motoquero le devolvió su pertenencia a la dueña. Todo quedó grabado por la cámara que llevaba en su casco.

Manuel Villalba es el youtuber en moto que se transformó en héroe de esta historia, cuando vio a un hombre corriendo y le pareció sospechoso. “Este le chorreó a alguien”, fueron las palabras del joven que comenzó a perseguir al ladrón. Automáticamente, este se dio cuenta en plena huida que lo estaban siguiendo, por lo que decidió descartar el celular en medio de la calle.

Manuel Villalba, el youtuber que se transformó en el "Batman de la moto". Foto: Captura

La secuencia quedó filmada por la cámara que usa en el casco y sube todo a su canal GÑ Motovlog, donde sube contenido sobre recorridos diarios que realiza arriba de su moto. Allí muestra cómo es el recorrido por las calles de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Le regresó el celular a su dueña y lo calificaron como “el Batman de la moto”

Con la ayuda de un vecino, se dio cuenta que el robo se había producido en un interno de la línea 46. El joven alcanzó el colectivo y le devolvió el celular a la dueña.

En la breve descripción del video, Villalba mencionó: “Hacía mucho que no me subía a un colectivo, y no esperaba que me aplaudan. Fue todo una locura. Se que estaba mal yendo en contramano por la vereda, pero me salió inconsciente devolverle el celular a la dueña. Ojalá que algún día cambie la realidad en donde vivimos”.

Por su parte, Micaela, la víctima del robo, encontró el video y dejó su comentario: “Acá la dueña del celu recuperado. Quiero darte las gracias nuevamente. Me sentí tan pelotuda por como me punguió el celu del bolsillo con cierre de la campera, tan pelotuda de trabajar todo el día y terminar reventada al final de la semana para que en un minuto me caguen, pero tu acción me hizo sentir tan afortunada, tan bendecida. Gracias infinitas de nuevo desde ese día te sigo y ahora apoyo el canal, que cada gesto que das vuelva multiplicado”.

Después de conocido el video, Micaela habló con TN y destacó la labor del Villalba para recuperar sus pertenencias tras el robo.

“Para mí es el Batman de la moto porque estaba vestido con pantalón, campera y guantes de cuero. Cuando lo vi no lo podía creer. Ya me había hecho la idea que el celular no lo iba a recuperar. Por eso cuando se subió al colectivo me sorprendí. Manuel me dijo que lo siguiera en su canal de Youtube. Llegué a mi casa y empecé a seguirlo. Unos días después del robo, subió el video y le dejé un mensaje”, señaló.