Aunque esté acostumbrado a saludar a todos los fans que se le acercan, puede que Lionel Messi tenga un mal día y elija no hacerlo. Sin embargo, que se retire molesto ante un saludo es algo que pocas veces se ve.

En las últimas horas circuló en redes sociales un video realizado por los integrantes del canal de YouTube Los Futbolitos quienes intentaron acercarse al rosarino durante un partido de Inter de Miami por la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Hoy trataremos de conocer a Lionel Messi... La misión de hoy es darle una carta para ver si la recibe y disculparnos con él, especialmente yo”, expresó el influencer Angelo Valdés, más conocido como Will.

Junto a su compañero Vincent Pérez, Will logró acreditarse para ingresar a la zona mixta del estadio y así estar más cerca del futbolista. Sin embargo, viendo lo que ocurrió después, quizás no haya sido la mejor ocasión.

Los youtubers Los Futbolitos no lograron que el ídolo les acepte un obsequio.

“Se fue molesto”: la reacción de Messi con unos youtubers

En lo que significó su regreso a las canchas luego de una lesión que lo alejó incluso de la Selección Argentina, Lionel Messi disputó con Inter Miami el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Concachampions ante Los Ángeles FC.

El resultado no fue el mejor: Las Garzas cayeron 1-0 y el astro no logró convertir. Por eso, cuando se retiraba del césped, ni siquiera se detuvo a saludar a los youtubers que lo esperaban e hicieron notar su presencia. “Messi, buen juego”, le alcanzaron a decir ante el silencio del rosarino.

“Se fue molesto. ¿Qué fue que pasó que no le pude dar la carta? Te juro que me miró a los ojos", agregó Will decepcionado por no lograr el saludo del argentino.