Jey Mammon rompió el silencio luego de ser acusado de abuso sexual a un menor

Lucas Benvenuto denunció al conductor de Telefé por abuso sexual. Jey Mammon rápidamente fue desvinculado del canal por haber tenido una relación afectiva cuando el joven tenía 14 años y era menor de edad.

Si bien días atrás el integrante de La Peña del Morfi se había expresado a través de un comunicado, este miércoles decidió hacer un descargo en sus redes sociales con un extenso video dónde explicó como fue el vínculo que tuvo con el joven.

“Estoy atravesando uno de los peores momentos de mi vida”, afirmó.

Jey Mammon

“No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí”, comenzó diciendo en un video mirando fijo a cámara.

“Es por eso que hace más o menos una semana que yo tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar, no a decir, a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. ¿Pero saben qué? No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas... Estoy en esta silla y no me puedo ni parar”, aseguró.

“Yo no violé, abusé o drogué a ninguna persona. Jamás”, afirmó entre lágrimas. “Nunca en mi vida ni lo hice ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, agregó mostrándose sumamente compungido.

Jey Mammon pidió a sus seguidores que por favor sigan escuchando el video, porque se trata de un “nene de 14 años” y eso es muy importante.

“A Lucas lo conozco, no lo voy a negar”, exclamó sincerándose. “Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta que se dio ese día y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar”.

“Esta semana encontraron un tweet mio que decía ‘soñé que garchaba con mi ex, Lucas’ y dieron por sentado que era él. Yo podría decirles que es otro Lucas, pero no. Es él”, dijo Mammon.

“Yo tuve un vínculo con Lucas. Yo tuve una relación con Lucas. Algunos decían ‘hagan captura antes de que lo borre’. Yo no voy a poner bajo la alfombra ni mi tweet, ni mi vínculo con él. En ese momento él tenía 19 años”, explicó.

Además, contó que con el joven iban de la mano y se besaban por la calle. “Ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años, con idas y vueltas”, afirmó y agregó: “Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo. Necesito volver a decirlo”

Cómo seguirá la causa contra Jey Mammon

Asesorado por Fernando Burlando, el conductor de la TV dijo que quiere recuperar su vida y su imagen.

“Yo entiendo que Lucas evidentemente tiene que sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas”, aclaró.

“Yo no quiero arreglo, ni pacto entre las partes”, dijo bien claro. “El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme, que yo necesito el juicio a la verdad”, finalizó.