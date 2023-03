Jey Mammon rompió el silencio sobre la denuncia de Lucas Benvenuto: “Miente en la edad”

Luego de que Lucas Benvenuto hiciera su denuncia pública sobre la presunta relación que mantuvo desde los 14 años y durante algunos años con Jey Mammon, el conductor se había mantenido en silencio. Solamente había publicado un comunicado tras conocerse que había sido desvinculado de “La Peña de Morfi”.

Ahora, en LAM (América), se conoció parte de lo que sería la respuesta de Mammón contra los dichos de Lucas. Ángel de Brito, quien es amigo de Jey, leyó varias de las textuales que, en confianza, el conducto de Telefe le había mandado.

El joven que denunció a Jey Mammón se abrió en redes sociales.

Qué dijo Jey Mammón sobre Lucas Benvenuto

“Nunca jamás me dijo que tenía un novio de 14 años”, comentó De Brito, cuando aclaró que no sabía nada de lo que había pasado con Benvenuto. Entonces, leyó varias de las textuales que intercambió con él por Whatsapp.

“Miente en la edad. La denuncia apareció cuando hacía Los Mammones en América. Estoy muy mal. No estoy viendo nada de lo que dice”, comentó Jey Mammón, según el conductor de LAM. “Lo que me dijo fue muy escueto y poco creíble”, comentó De Brito.

En LAM hablaron sobre los mensajes que Jey Mammón le envió a Ángel de Brito. Foto: Captura de Pantalla

“Después me dijo ‘No hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder’, pero se escondió”, reveló de Brito “En otro momento me dijo que habían filtrado su número y que no podía usar su teléfono. Ahí sentí que ya no quería hablar más y que sólo eran excusas”, agregó el conductor, que luego confirmó que era cierto que le habían viralizado el número. “Pero si vos querés hablar con alguien agarrás otro teléfono y llamás. Porque sé que desde el jueves hasta ahora estuvo hablando con Burlando por ejemplo. Y con otros amigos de él”.

Esta conversación entre Ángel de Brito y Jey Mammón fue antes de que se conociera la decisión de Telefe y el comunicado emitido por el canal.