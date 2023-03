“Le gustaban los pendejitos como a él”: las escalofriantes declaraciones que acusan a Jey Mammon

Cada día que pasa, la situación de Jey Mammon se complica aún más. Después de su desvinculación en “La Peña de Morfi” (Telefe) por el presunto abuso sexual a Lucas Benvenuto, con quien el conductor habría tenido una relación afectiva cuando el joven tenía 14 años, se conocieron las escalofriantes declaraciones que lo acusa.

Jey Mammon cada vez más complicado.

El escándalo se destapó con la detención de Marcelo Corazza, el primer ganador del reality Gran Hermano en Argentina, quien sería parte de una red de trata de menores. Al conocer la noticia, Benvenuto habló de su caso y contó que en diciembre de 2020 se presentó a la Justicia para denunciar a Jey Mammon, pero la causa prescribió.

Este martes, TN publicó parte de la resolución judicial 53.975/2020, con fecha 9 de marzo del 2021, la cual expone parte de los abusos que Benvenuto sufrió desde pequeño, producto de la adicción de su mamá a las drogas y al alcohol.

Marcelo Corazza está detenido en el penal de Ezeiza. Foto: Diario U

Las escalofriantes declaraciones que acusan a Jey Mammon

[...] “Cuando tenía 14 años de edad, unos meses antes de cumplir los 15 años -lo que tuvo lugar el 16 de septiembre de 2007-, una de las noches que su madre se drogaba, decidió ir a la casa de su mejor amigo, para despejarse. Cuando arribó, había un chico mayor de edad, quien le dijo que quería presentarle a un amigo al que ‘ le gustaban los pendejitos como él’ , y que la postre identificara como Juan Martín Rago, por lo que le dio su número de teléfono, comenzando a hablar inmediatamente”[...]

[...]”Al día siguiente, cuando se despertó, advirtió que Rago también estaba ahí, encontrándose ambos desnudos, cuando recordaba haberse acostado vestido, hallándose la marca de un ‘chupón’ en el cuello y raspaduras en la espalda. Mientras Rago dormía, fue al baño, donde vomitó [...] luego sintió dolor [...] afirmando que se trataba del mismo que había sentido la primera vez que fue abusado sexualmente , y que ese malestar le duró alrededor de una semana, aunque no consultó con ningún médico”[...]

[...]”Aunque no se acordaba lo que pasó tras quedarse dormido, hoy entendía que el denunciado se había aprovechado de él, sospechando, incluso, que puso algo en su bebida para que se quedara dormido. Finalmente, refirió que antes de irse, Rago le dio muchos besos y le dijo que nunca había conocido a alguien como él y que, si alguna noche quería volver a su casa por los problemas que tenía, lo hiciera, lo que le dio seguridad y confianza, sintiéndose muy contenido, porque fue muy paternal con él y lo escuchó ”[...]

[...]”A las dos semanas, volvió a ir a la casa de Rago, conversaron, éste último fumó marihuana mientras que él no quiso y mantuvieron relaciones sexuales. Recordaba que al causante le había costado mucho el momento de la penetración y que se frustraba , sintiendo él que debía dar lo mejor para que pudieran concretar el acto sexual, pero Rago, trataba de introducir su miembro viril sin lubricante, hasta que lo logró, pidiéndole él que lo sacara porque le dolía, pero aquel le decía que “aguantara un poquito más”, a lo que accedió”[...]

[...]”Otro encuentro tuvo lugar en una fiesta que Rago organizó en el barrio de Congreso, unos días antes de cumplir el denunciante quince años, culminada la cual y de forma disimulada, dado que el Rago se cuidaba de que no lo vieran irse de la fiesta con un menor de edad, se fueron juntos al departamento de aquel, donde tuvo lugar el tercer encuentro, oportunidad en que volvieron a mantener relaciones sexuales, destacando que aquel estaba alcoholizado y también le costó mucho poder penetrarlo , hasta que luego de varios intentos lo consiguió, pese a que él le manifestó que le dolía . Esa noche, indicó que durmió en esa vivienda, y se retiró temprano”[...]

[...]”Finalmente, expuso que la relación duró hasta que adquirió los 18 años de edad, debido al malestar que padecía debido al fallecimiento de su madre. No obstante, hasta los 23 años, mantuvo encuentros ocasionales, con relaciones sexuales consentidas con el imputado y luego, cruzando algunos mensajes hasta que, en la actualidad, tras tomar conciencia de lo que entendía que Rago le había hecho, le envió varios mensajes de voz, reclamándole que se había aprovechado de él y que eso no se le hacía a un nene de 14 años”[...]

El día que a Jey Mammon lo echaron de un colegio católico

En su juventud, Jey Mammon pasó por varias instituciones educativas como catequista. En uno de sus programas, contó entre risas que la dueña de un colegio lo llamó para echarlo. “Siempre que iba a la oficina, Jenny me ofrecía un cigarrillo porque yo fumaba. Cuando me invitó a la oficina para echarme, sacó uno y se lo prendió ella. Le dije ‘me vas a echar’. Me dijo que sí y le respondí ‘hacé la cuenta y me voy’”, relató.

El conductor explicó que él siempre se comprometió con las historias de los alumnos y que no se arrepiente aunque el costo haya sido alto. “Había un chico que los papás supuestamente le pegaban, me quise involucrar en esa historia y bueno… A veces involucrarse termina siendo peor”, reflexionó.