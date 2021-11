Al igual que en otras localidades del Conurbano bonaerense, la inseguridad en Ramos Mejía no da tregua. Este lunes, apenas un día después del crimen del kiosquero Roberto Sabo a manos de una pareja de delincuentes, un hombre fue apuñalado para robarle el celular y, en simultáneo, los encargados de una heladería denunciaron otro intento de robo.

Apuñalaron a un hombre en Ramos Mejía para robarle el celular

Mientras los periodistas de distintos medios cubrían este lunes las repercusiones por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, un hombre se acercó a las cámaras y denunció que dos motochorros lo apuñalaron en la espalda para robarle el celular, a unos pocos metros de donde dos delincuentes asesinaron al comerciante.

“Venía con el celular, bajaron dos hombres de una moto y me apuntaron acá (en referencia a su omóplato derecho). No me hicieron nada, pero me amenazaron con un cuchillo. Nada... les tiré el celular y se fueron”, contó el hombre, que luego contó que se dirigía hacia su trabajo.

Resignado, el vecino lamentó: “Así no se puede vivir más, tengo miedo por mi familia, esto es todos los días”.

El llanto de la mujer del vecino apuñalado en Ramos Mejía

Intento de robo a un cliente en una heladería de Ramos Mejía

Casi que en simultáneo a la denuncia del vecino de Ramos Mejía, los encargados de una heladería de la misma manzana confirmaron el intento de robo a un cliente que estaba tomando un café en el local.

Un empleado del local recibió a dos periodistas, sacó su teléfono celular y exhibió un video de la cámara de seguridad del lugar que captó al ladrón en pleno intento de robo.