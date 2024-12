Caso Loan: fuerte audio de Alejandro “Pata” Mendoza antes de fallecer

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio en el naranjal cercano a la casa de su abuela. Desde ahí, la Justicia nunca pudo conseguir el rumbo de la investigación y la causa sigue en pie, aunque con pocas novedades. Pasaron seis meses y el caso que conmociona a todo un país, sigue siendo una incógnita. En los últimos días, Alejandro “Pata” Mendoza, un hombre que colaboraba en la búsqueda, apareció sin vida y ahora se filtró un estremecedor audio.

Qué dice el audio de Alejandro “Pata” Mendoza

El hombre, que era reconocido en Corrientes, falleció luego de recibir 15 tiros. Antes de eso, había dejado un mensaje muy fuerte en sus redes sociales: “No creo llegar a pasar las fiestas, si ofendí a alguien pido disculpas y si alguien se lo merece que Dios lo perdone”. Ahora, se dio a conocer un audio de como llegó a participar en la investigación de Loan Peña.

Encontraron muerto a Alejandro "Pata” Mendoza, un testigo clave en el caso Loan Peña. (Gentileza)

“Después salió un vecino de Loan, muy amigo de Mariano, que está en el grupo de cazadores. Dice, ‘¿por qué no nos ayudan a buscar? Se perdió un nene acá 9 de julio, yo soy cazador, estoy en el grupo de aficionados, estoy en el grupo de colaboradores’. Y un policía de esquina dijo, mirá que necesitamos gente’. Y bueno, nos ofrecimos”, dice en las grabaciones emitidas por A24.

Falleció un colaborador en el caso Loan Peña.

Otras declaraciones de Alejandro “Pata” Mendoza que se escuchan en los audios

También se escucha: “Yo me fui el 3 de agosto, cuando vi que vino el perito y no peritaba. Méndez me empezó a dejar de lado, no me convocaba”, y agregó: “Yo con Méndez abrí un grupo de cazadores, y con él caminamos codo a codo y empezamos a denunciar a Flora Fauna por los atropellos y las barbaridades que hacían. De ahí lo conozco a Méndez”.