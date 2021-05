El Parque Industrial Metropolitano, situado en Las Palmeras entre Uriburu y Godoy, en el límite con Rosario, continúa creciendo y redoblando los esfuerzos para conseguir un mayor crecimiento al servicio de la industria y nuevas fuentes de trabajo que incorporen a gente de nuestra ciudad.

En el 2008 se pone la primera piedra de este proyecto. La idea proviene de Ariel Erlij, el empresario rosarino fallecido en Nueva York, en la tragedia en el Bajo Manhattan. Ariel, de hecho, tiene una sala en homenaje suyo en las oficinas del Parque Industrial. “Tenía la visión de un parque, para generar un lugar de industrias en Pérez, donde todo el mundo tuviera un lugar de trabajo”, señaló Sama.

Con el correr del tiempo, el complejo alcanzó las 50 empresas instaladas dentro del predio. “Son 2.800 personas trabajando todos los días en este lugar y hay un flujo de 3.500 personas entrando y saliendo: visitas, proveedores y camioneros”, remarcó.

El Parque está bien consolidado. “Llegamos a estar en el puesto número uno de la Provincia de Santa Fe, donde ya hay 64 Parques. Estamos muy bien posicionados y seguimos creciendo”, afirmó el intendente del Parque Industrial. El hashtag “Avanzamos Juntos”, es el lema de las empresas que conforman el complejo industrial. Tal como se lee en la web oficial, las características que unen a estas empresas son: innovación, desarrollo y crecimiento al servicio de la industria.

Germán Sama. Intendente del Parque Industrial Metropolitano Gentileza: Facebook Germán Sama

Tal como lo dice Sama, “tenemos más proyectos para Pérez. Cosas que van a salir dentro de poco, porque la idea es avanzar. Queremos que esto crezca, que todos vengan, trabajen y estén contentos, que vuelvan a sus casas contentos y generen, que es lo que más nos interesa”.

Sama explicó que los 50 socios tiran para el mismo lugar. En las reuniones que mantienen, se debaten diferentes temas, pero “aunque todos tienen una mirada muy industrial, no hace mucho tiempo nos abrimos a la comunidad para hacerlo más social”. Además cuentan con una sala municipal donde se gestionan las habilitaciones y trabajan codo a codo con la Municipalidad de Pérez, con la que tienen un fuerte vínculo. “Tenemos otro tipo de trato, para que el Parque Industrial pueda hacer su aporte al Municipio y tenga su retribución”.

“Es un barrio privado para empresas”

La mayoría de las empresas han salido de Rosario por los temas burocráticos, porque “a veces, a una empresa se le dificulta trabajar en una ciudad en donde se armó un barrio alrededor y ya no se puede trabajar logísticamente, como uno lo puede hacer dentro del parque. Se trabaja tranquilo, tenemos nuestra propia playa, nuestro movimiento, es otro mundo totalmente diferente. Es un barrio privado, pero para empresas”, manifestó Sema con convicción.

Parque Industrial Metropolitano CIMECO

Al parecer, y gracias al apoyo de Corsalini, Intendente de la ciudad de Pérez, desde el Parque Industrial, están gestionando una especie de bolsa de trabajo, para conseguir que mucha gente de Pérez pueda ingresar a trabajar al Parque. “Nuestra idea sería que en un futuro no muy lejano, Pérez se acerque al desempleo cero, y que mucha gente pueda estar trabajando acá. Gracias a eso, la economía del Municipio cambiaría”, explicó el Intendente del Parque Industrial Metropolitano.

Un nuevo proyecto se avecina

Por el momento son pocos los empleados perecinos que trabajan en el predio, pero “tenemos un proyecto que apunta a que 150 perecinos vengan a trabajar al Parque, y que en su mayoría sean mujeres, apuntamos a eso”, añadió. Same vuelve a poner énfasis en que la idea y necesidad es “que sean prioritariamente mujeres”. Según lo manifiesta el Intendente del complejo metropolitano, “la mamá, la mujer, es lo que mueve todo en una familia. Y si ella está bien, de ahí para abajo está todo bien”, sentenció con convicción.

Una Empresa, una Familia

Como empresa, en el contexto de la pandemia, “lo que hicimos fue empezar a separar a la gente, porque tenemos espacio de sobra”. Vale remarcar que la nave industrial no baja de los 3000 metros cuadrados. “La separación de dos o tres metros la tenemos asegurada. La idea es que todo el mundo se cuide, tenga su alcohol, entre con el barbijo, que se cuiden ellos, para cuidarnos entre nosotros, porque si te contagiás, hay que cerrar un ala, y esa ala no genera un sueldo. Es importante concientizar y hacer que todo el mundo funcione, no solo acá, sino en tu vida personal también”, dijo.

Parque Industrial Metropolitano CIMECO

“Estamos armando sectores para hacer una especie de bosque, “un pulmón verde”, para que el empleado, en su hora de descanso, se siente bajo un árbol, aislado, separado y pueda a futuro jugar al fútbol”. El complejo industrial, cuenta con un terreno amplio, “queremos hacer una cancha de fútbol y otra de tenis, y cuando se pueda, armar torneos entre las empresas. La idea es que todo el mundo logre venir a trabajar contento e irse contento a su casa. Eso te cambia el humor y te cambia la sociedad”.

Además, Sama, puso énfasis en la importancia del reciclaje. De hecho, están trabajando con la ONG Ecomarea, y piden a los mismos empleados que separen lo que es el film, de la madera y el cartón, “y eso ayuda a la economía social de mucha gente de Pérez. Tratamos de ayudar a todo el mundo y que se potencie”, finalizó.