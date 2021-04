El pasado 2 de abril, un grupo de vecinos del Barrio Cabín 9, situado en la ciudad de Pérez, creó un grupo llamado “Cabín 9 se puso de pie”, con el objetivo de reclamar al Intendente Pablo Corsalini que habilite la reapertura de la tradicional feria sobre Av. Los Talas. Vía Pérez dialogó con María López, miembro de la comisión de feriantes del barrio.

“Somos gente de feria popular, no somos artesanos”

La famosa feria al principio funcionaba en la plaza del barrio, pero hace cuatro años fue trasladada del lado de la vía, sobre Av. Los Talas. “Con la pandemia se cerró, y cuando quisimos reabrir no nos dejaron. Nos reunimos en dos oportunidades con el Secretario de Gobierno, Carlos Verdinelli, y nos dijo que quieren volver a abrirla, pero para que sea una feria de artesanos”, manifestó López. “No quieren feria popular, quieren artesanías, pero nosotros somos gente de feria popular, no somos artesanos”, aclaró.

Piden reabrir la Feria de Cabín 9 (Facebook)

Al parecer los vecinos vienen reclamando la apertura de la feria desde diciembre del año pasado, luego de meses sin actividad y de sufrir las consecuencias de la pandemia. López, en ese momento le sugirió al secretario de gobierno que por lo menos les den una ayuda económica. “Solamente 10 personas recibieron 5 mil pesos, ¿y los demás?”, cuestionó la vecina. “Hay gente que realmente vive de la feria”.

“Somos 40 feriantes de Cabín 9″

La referente de la feria explicó que le presentó a Verdinelli algunos escritos con diferentes propuestas para que los dejen abrir, pero la respuesta siempre fue negativa. “La verdad que ahora no nos queda otra chance que hacer una marcha hacia el centro de la ciudad el próximo miércoles, o tomar alguna medida. Queremos que se reabra la feria. Queremos trabajar cuidando los protocolos, queremos trabajar bien, de forma legal, como tiene que ser. Incluso le presenté una planilla con los feriantes y sus respectivos DNI, pero nunca hizo nada”, remarcó.

También vienen puesteros de Rosario para vender en el popular mercado, pero tal como lo explica López, “el Intendente no quiere que participen los rosarinos, no quiere feria popular, quiere artesanía, y nosotros no tenemos artesanos. Para él la feria ya murió, pero no entiendo porqué, si era la feria más grande que teníamos”.

López agregó que en el Mercado de La Estación se habilitó la feria de artesanos, “un fin de semana va un grupo y otro fin de semana va otro. “Ellos quieren hacer una feria de artesanos como la del Mercado de La Estación, pero en Cabín 9, del otro lado de la vía, frente a la escuela secundaria. La mayoría son gente grande y por eso no pueden hacer artesanías, y a mí me parte el alma porque no tienen otros ingresos”, dijo la feriante.

“Basta de jugar con el hambre de la gente, ellos ya tienen su sueldo y está muy bien, pero tienen que pensar en la gente porque Cabín 9 también pertenece a Pérez. Nos tienen que dar la posibilidad para que podamos trabajar, finalizó.