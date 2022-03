Este viernes, la Comuna de Soldini publicó un video en el cual el presidente comunal Omar Antonelli, explicó la situación financiera del pueblo, dando a entender que la gestión anterior no había sido transparente en algunos aspectos.

El ex presidente comunal Alejandro Luciani, en tan solo cinco minutos supo explicar con claridad lo que a Omar Antonelli le llevó más de treinta. “Algunas cosas son ciertas, pero se olvidaron de contar una parte”, manifestó Luciani.

Luciani puso los puntos sobre las íes. El 10 de diciembre entregaron una comuna con deudas pero no explicaron por qué se generaron esas deudas. “La Provincia tenía que transferir fondos a la comuna y nunca lo hizo porque no pertenecíamos a ese color político”, sentenció. Además explicó que sucede con muchas comunas radicales, socialistas o del Frente Progresista, “cajonearon expedientes, cajonearon recursos y esos recursos llegaron la semana posterior a la asunción. Por eso les digo que el presidente comunal se olvida de decir una parte, el 20 de diciembre del 2021 en las arcas comunales había 13.500.000 pesos”, dijo Luciani.

“Por eso en este momento estoy saliendo de la comuna de Soldini, donde he presentado una nota y he solicitado los balances de diciembre, enero y febrero. Me pidieron que lo haga por nota, siendo que yo soy miembro comunal titular y me corresponde que cualquier cosa que yo pregunte o disponga de momento tiene que estar a disposición”, dijo Luciani.

El próximo lunes el ex presidente dijo que volverá a la comuna y hará un informe con los balances correspondientes. Además manifestó que la comisión saliente no se merece que la gente esté hablando de la manera que lo está haciendo “impulsada por la comisión actual”.

“Necesitamos este momento de impase pero como dije en el discurso del 10 de diciembre, van a encontrar en mí un miembro comunal activo, un miembro comunal que va a seguir trabajano por las instituciones como lo hicimos hasta el momento y ahora más de cerca con la Cámara de Diputados, porque estoy trabajando allí y así voy a impulsar todos los proyectos que están frenados desde hace tiempo por cuestiones políticas”.

Luciani prometió que la semana que viene informará cómo están los balances y presentará un resumen con los extractos de las cuenta bancarias. Lo hará a través de un video o un comunicado junto con toda la comisión comunal. “Pero recuerden, el 20 de diciembre del 2021, en la comuna de Soldini habían 13.500.000 pesos, los cuales tenían que haber sido depositados antes del 10 de diciembre, pero nunca llegaron por una cuestión política”.

Más de 12 millones ochosientos de deuda