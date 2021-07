El Servicio Meteorológico Nacional marcó -4°C en Pérez y se espera un día muy frío pero soleado. La ola polar que se inició el pasado domingo y que afectó a Pérez, la región y el resto de la provincia de Santa Fe, cierra su ciclo porque el “alerta violeta” terminará este sábado por la tarde.

La jornada del jueves arrancó con -4°C en Pérez (SMN) .

Si bien las temperaturas mínimas no superarán los 3° C, las máximas superarán los 17°C. No por mucho: serán de 17°C, desde el sábado hasta el martes.

De acuerdo con el pronóstico extendido a partir del sábado hasta el miércoles de la próxima semana, la temperatura rondará entre los 17 °C y 19 °C.