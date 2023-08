Se realizará en Paraná la Séptima edición del Nacional de Sup

Este 19 y 20 de agosto en Paraná se realizará la Séptima edición Nacional de Sup Paraná, Circuito entre islas. Con la presencia de los mejores riders de Argentina habrá actividades para compartir tips y experiencias para quienes quieran mejorar la técnica en el Stand Up Paddle (SUP) un deporte náutico que viene en gran crecimiento en la región.

En esta oportunidad se trata de la cuarta fecha del campeonato argentino en la especialidad y se va a correr en la modalidad larga distancia y sprint de velocidad junto a varias categorias promocionales.

Sup en Paraná. Foto: web

El Nacional de Sup arranca el sábado con el sprint de velocidad al mediodía y luego las demás categorías. En el predio ubicado en la costanera de Paraná ese mismo día se entregarán los premios.

Junto a la competencia y en el predio que tiene SUP Paraná habrá disponible espacios de gastronomía con música. El evento dura dos días.

Dependiendo la altura del río se dispondrá el mejor lugar para la largada y la llegada de las competencias.

Mas detalles podes verlos en el siguiente link: