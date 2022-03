Luego de que las reuniones entre las organizaciones piqueteras y el ministro de Desarrollo Social de la Nación Juan Zabaleta hayan sido un “rotundo fracaso” en todo el país a partir de hoy se realizarán acampes y movilizaciones por parte de Unidad Piquetera.

”En Entre Ríos habrá acciones en Paraná (acampe frente a Casa de Gobierno desde las 18 hs), en Concepción del Uruguay (Olla Popular frente a la Municipalidad desde las 10 hs), La Paz (olla popular y movilización a la Municipalidad a las 10 hs).

“El Gobierno habla de un acuerdo que no existe” dice un comunicado enviado a APF Digital en donde las organizaciones piqueteras afirman que el diálogo con el Ministro Zabaleta no llegaron a buen puerto. Todo a pesar de que “el Gobierno emitió un comunicado hablando de un acuerdo que no existe”, dicen en el texto.

”El gobierno dice que ‘al igual que en las otras reuniones, se ofreció fortalecer el financiamiento a cooperativas y asistencia con maquinarias, herramientas e insumo para la producción’, pero lo cierto es que la producción está parada por el ajuste y el pago de una deuda que ahoga la economía. Pero además, el financiamiento para insumos y herramientas, que ya estaba acordado hace meses, no llega tampoco a los espacios de trabajo”. ”Por otra parte el comunicado oficial ni menciona que le presentamos hace seis meses un plan para la creación de un millón de puestos de trabajo”, agregaron.

”Sobre el pedido de aumento de los miserables $ 16.500 que son arrasados por la inflación de los alimentos, el gobierno no tiene ninguna propuesta. Lo mismo que para la apertura de los programas sociales, que siguen cerrados en medio de una enorme crisis socioeconómica”.”Necesitamos respuestas concretas y urgentes ante una situación crítica, con un ajuste que se agrava con el acuerdo humillante con el FMI”, cierran el comunicado las organizaciones piqueteras.