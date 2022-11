Crespo: estuvimos con Fernando Huck, empresario del multimedios mas importante de Entre Ríos

Vía Paraná dialogó con el Contador Fernando Alberto Huck, presidente del “CENTRO RADIAL, TELEVISIVO Y PERIODÍSTIVO DE ENTRE RÍOS” (DIPJ 122/2001), en los flamantes y modernos estudios en Paraná, que igual que en los “Estudios Crespo”, aglutina radios, diarios y canales de televisión que llegan a casi toda la provincia. El objetivo era conocer la vida, obra, luchas, anécdotas y secretos, de uno de los periodistas, profesionales, empresarios, pioneros y emprendedores incansables, más reconocidos de Entre Ríos.

Contador Fernando Huck, habló de su experiencia en medios y empresaria. Foto: prensa

En el reportaje, Huck (72 años) fue preguntado por los legados que deja a la comunidad y sobre detalles de sus “10 PASIONES” descriptas en la “PARTE 1″ y la “PARTE 2″ de los 15.000 ejemplares, en los 2 libros escritos sobre su vida por el historiador entrerriano Orlando Britos, que tienen más de 1.000 fotos y 3.000 nombres con quienes estuvo relacionado. En ambos, se relata sobre su infancia en Europa, su pasión por ayudar a las numerosas instituciones sin fines de lucro que integró y por su notoria pasión por el periodismo y los medios de comunicación, siendo el creador hace 37 años y director del periódico “El Observador del Litoral” y “Canal 6 ERTV”, entre otros.

Entre algunos de sus incontables logros, fundaciones, organizaciones y actividades que desarrolló (descriptas también en su Facebook privado), se puede comentar que Huck fue el creador del proyecto y uno de los principales impulsores del “Parque Industrial de Crespo”, uno de los 3 principales de Entre Ríos. Como periodista hizo más de 7.300 reportajes a más de 24.000 personas en 47 años. Como empresario tuvo importantes propuestas que se concretaron, opiniones económicas y sociales que junto a 200 proyectos logrados, ayudaron en hacer crecer y cambiar gran parte de la historia de la ciudad de Crespo donde vive y de la amplia región en la que tiene sus actividades.

En los 2 libros, Huck cuenta sorprendentes experiencias que vivió, decisiones impactantes que tomó, milagros y accidentes que experimentó, vivencias positivas y negativas que atravesaron su vida y por qué fue un adelantado en la tecnología, procesos empresarios y orientaciones económicas. Hizo mucho para ayudar a que otros también tuvieran éxito en la vida, enseñándoles en sus conferencias a superarse. Constructor nato, inventó sistemas que permitieron a muchos lograr su propia infraestructura. Su pasión más fuerte fue el periodismo, al que le dedicó gran parte de su vida, jugándose con exponer temas que muchas veces iban a contramano de la corriente, especialmente con opiniones que tienen que ver con la familia, el rumbo del mundo y la sociedad. Sus relatos describen parte de la historia de los gobiernos y la propia, en forma amena y aleccionadora, parte de los cuales, se pueden ver en sus reportajes a personas de todos los estratos sociales e instituciones.

Entre otras historias, los 2 libros relatan cómo Fernando Alberto Huck fundó y dirigió muchos medios de comunicación. Por qué fue corresponsal en Crespo de “LT14 Radio Gral. Urquiza” de Paraná; fundó y dirige desde 1986 el periódico “El Observador del Litoral”; integró las Comisiones Directivas de la “Asociación De Diarios Entrerrianos” (ADDE); fue miembro de la “Asociación De Entidades Periodísticas Argentinas” (ADEPA); cofundó la “Asociación de FM de Entre Ríos” (AFMER); fundó la “Asociación de Frecuencias Moduladas Independientes de Entre Ríos” (AFMIER) y el “Centro Radial, Televisivo y Periodístico de Entre Ríos” (CERATEPER), entre otras entidades. En esta “PARTE 2″ del libro, cuenta por qué a los 15 años se fue a vivir a las montañas; cómo influye la religión, el sexo, el poder y el dinero en una persona exitosa; cuándo un empresario exitoso debería dejar de trabajar; cómo fueron sus relaciones personales con políticos; por qué no pudo hacer más cosas de las que hizo; por qué no aceptó emigrar a EEUU para instalar una inmobiliaria y agencia de turismo allí; por qué una persona introvertida puede destacarse como líder, pionero o dirigente; cómo luchar contra la depresión, los altibajos y los problemas; cómo triunfar en la vida, teniendo limitaciones, ser exitoso en los negocios y ser feliz; cómo se pueden cambiar las conductas equivocadas; cómo lograr un equilibrio entre el estudio, el trabajo, la familia y el éxito; cómo lograr un equilibrio entre el “Cuerpo, Alma y Espíritu”; por qué las personas exitosas son más propensas a no creer en Dios y cuáles son los secretos para mantenerse sano y activo. Huck afirma que el periodismo es una de las mejores herramientas para brindar servicios a la comunidad, a través de la información y la formación de ideas, que ayuden a la superación y crecimiento de las comunidades. Por todo esto, se preocupó y sigue preocupándose, para que cada sector pueda expresarse y tener un espacio en su multimedio en Crespo y Paraná.