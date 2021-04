El gobernador Gustavo Bordet, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, celebró convenios con el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, para la construcción de 357 unidades sanitarias básicas en 21 municipios entrerrianos, que demandarán una inversión de más de 290 millones de pesos.

“Son tiempos que nos resultan completamente atípicos porque estamos en una gestión signada por una pandemia desde que comenzamos prácticamente nuestros mandatos, en apenas dos meses el mundo cambió en una forma vertiginosa, que no podíamos imaginarlo y que todavía tenemos la incertidumbre de cómo se desarrollarán los próximos tiempos que nos tocan vivir”, indicó Bordet y aseguró que “lo que sí tenemos, es la vocación inquebrantable en cada uno de nosotros de estar permanentemente trabajando al frente de la línea más cercana contra la pandemia”.

En ese marco, manifestó que “quizás este es el momento más crítico de todos los meses que nos tocó atravesar de pandemia, y en este sentido quiero una vez más aunar el esfuerzo, trabajar desde el conjunto para poder estar al lado de nuestros vecinos, y esto es decirles que tengan todo el cuidado necesario para no disparar la curva de contagios”, sostuvo.

”Nosotros tenemos la obligación y el deber de velar por la salud y seguridad de nuestra población”, dijo el mandatario, “más allá de que muchas veces las medidas que nos tocan tomar, nos acarreen dificultades, no sean populares y generen protestas que son entendibles y razonables porque tenemos que tener la empatía suficiente y necesaria para ponernos en el lugar de cada vecino que no puede abrir su actividad, de otros vecinos que ven frustradas sus aspiraciones, de vecinos que no pueden realizar actividades que están acostumbrados a hacer, pero sabemos que es la única forma de poder controlar el crecimiento del número de contagios en esta pandemia”, indicó.

Sobre la firma de convenios

La firma de Convenios con el Enohsa es para la construcción de Unidades Sanitarias Básicas, a través de un programa que está dirigido a familias que se encuentran en situación de precariedad habitacional y cuentan con algún integrante con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de “trabajar fuertemente en estás políticas que generan inclusión social, en políticas que les devuelven a muchas familias la dignidad de poder vivir todos los días un poco mejor”.

Asimismo, agradeció al titular del Enohsa, “por estar acompañándonos con un Programa que sin lugar a duda le va a cambiar la vida a muchos vecinos, son cosas que a veces parecen obvias pero que cuando faltan no lo son en absoluto”, y a todos, “el estar juntos en este tiempo que es donde más tenemos que lograr, estar unidos para avanzar sobre esta pandemia y poder ejecutar todos nuestros programas y planes de gobierno que todos tenemos adelante para poder llevar a la provincia de Entre Ríos a un destino que es el que todos queremos”, enfatizó.