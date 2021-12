A pesar de la quita recursos que significa para Entre Ríos el rechazo de la oposición al Presupuesto nacional previsto para 2022, el gobernador Gustavo Bordet acordó con el presidente Alberto Fernández la continuidad de los programas de viviendas para el próximo año, consignó Ahora.

Así lo hizo saber el mandatario provincial este jueves en Villa Mantero al inaugurar viviendas, entregar ambulancias y anunciar la ampliación de los hospitales de esa localidad y de Basavilbaso.

Bordet apuntó que “el no tener presupuesto nacional complejiza todas las cosas, la verdad que a veces no se entiende, porque lo que va a ocurrir con el presupuesto nacional es que haya menos ingresos para la provincia de Entre Ríos. Esto es lo que a veces uno no se explica, que hay legisladores que en campaña se comprometen a trabajar por los intereses de la provincia y al rato de asumir hacen exactamente lo contrario”.

De todos modos, explicó que estuvo con el presidente Alberto Fernández, y se “comprometió que se iban a ejecutar todas las obras que estaban previstas, por eso es que no vamos a sufrir retrasos en los programas de vivienda, por eso también es que las 20 viviendas están garantizadas con fondos para poder aplicarse las mismas así que en ese camino vamos a estar trabajando”.