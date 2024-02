Guillermo Michel: “Hoy se manejan desde Buenos Aires los números de la provincia”

El ex director general de Aduanas Guillermo Michel mantuvo duras críticas hacia el gobernador Rogelio Frigerio respecto a los más de dos meses de gestión de la nueva administración de Casa Gris. Lo acusó de “falta de liderazgo” y “conducción política”, aseveró sobre la gestión en materia económica en Entre Ríos, administración que el ex funcionario consideró como acéfala.

“Salvo en materia de seguridad, que me parece que Roncaglia está haciendo un buen trabajo, el resto de los ministros y secretarios que designó son fantasmas: no hablan, no gestionan y lo único que hacen es generar contenido para las redes sociales”, afirmó. Luego apuntó contra el ministerio de Hacienda y Finanzas Julio Panceri: “no se le conoce la voz -señaló- si la situación económica es tan acuciante, necesitaríamos que hable una vez por semana y que explique el estado de situación”.

En tal sentido, enfatizó que “hoy se manejan desde Buenos Aires los números de la provincia, la relación con el gobierno nacional y con el agente financiero provincial. Tenemos un ministro de Economía asignado de manera formal y un ministerio real que es el que decide que pasa por otro lado”.

Julio Panceri, ministro de Hacienda y Finanzas Foto: Web Página Política

Sin conducción política

En la entrevista que Michel brindó al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza) sostuvo que Frigerio “siempre tuvo una particularidad destacable de manera positiva y es que siempre fue un político del diálogo y de buscar acuerdos, pero esta versión exaltada e impulsiva del discurso de apertura del año legislativo, que distorsiona los hechos para ajustarlos a su relato, me preocupa”.

“Esta versión exaltada, impaciente y nerviosa de Frigerio tiene consecuencia porque se refleja en su falta de gestión y en su falta de liderazgo y conducción política”, indicó. En este terreno, el ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández acusó una “falta de liderazgo y conducción política” del gobernador, situación que consideró, además, como “alarmante”.

“Cuando Frigerio asumió dio la orden de que ningún ministro, secretario o miembro de su gobierno se vaya de vacaciones, y tres miembros de su gabinete se fueron de viaje al exterior”, denunció y, en esta línea, recordó que “los cuatro diputados del espacio de Frigerio votaron en contra en la votación en particular, siendo que el mandatario se había mostrado como facilitador del gobierno nacional”.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Foto: El Diario

Postura débil ante Nación

Michel criticó a Frigerio por su “posición de mostrarse como facilitador con el resto de los gobernadores, con el gobierno nacional”, perspectiva que “puede tener una cuestión vinculada a la necesidad de él de no confrontar, pero deja muy mal parados a los intereses de la provincia“.

“Del Fondo Compensador del Interior del transporte, 3.674 millones de pesos son para la provincia de Entre Ríos con los valores del presupuesto 2023. Recordemos que no tenemos presupuesto y que ha sido prorrogado, con lo cual ese número de piso se duplicaría para este año. No vi un posicionamiento firme de nuestro gobierno para reclamar por ese fondo compensador”, explicó.

Además, se refirió a la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente, en donde advirtió que “en Entre Ríos el 12,4% de lo que se paga de sueldos, se paga con lo que se recibe del Fonid. No vi una posición del gobierno provincial reclamando” y consideró que “falta vocación de defensa de los intereses de la provincia y posicionamiento político con firmeza”.