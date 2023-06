Galimberti acudirá a la Justicia Electoral para que le permitan pegarse a las boletas de Larreta y Bullrich

Presentadas las listas en todas las categorías y los armados locales para la competencia partidaria dentro del frente aliancista Juntos por Entre Ríos, la dirigencia nacional mediante acuerdos no explícitos en los armados territoriales, estaría dejando sin el pegado con los precandidatos a presidente Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta a uno de los candidatos del mismo frente electoral provincial.

El diputado radical Pedro Galimberti (Entre Ríos Cambia) y actual pre candidato por la gobernación de Entre Ríos expresó: “estamos haciendo la presentación ante la jueza María Servini de Cubría para dar el debate en todos los ámbitos, tanto en la justicia como en lo político”.

“Estamos hablando con la dirigencia nacional, y lo que esperamos es que prime el sentido común y de conducta democrática para resguardar a todos los que conformamos el frente”. expresó Galimberti.

“Pretendemos que la voz de los entrerrianos sea escuchada y respetada. De no ser así, esta alianza no tendría correlato con la realidad de lo que los entrerrianos quieren, que es decidir en las urnas los candidatos que los gobiernen y no los mandatos de Buenos Aires”, enfatizó el pre candidato a gobernador.

El criterio que se maneja para la presentación judicial: “es muy simple solicitaremos el pegado estando dentro del frente, si nos contestan negativamente o no nos contestan que es decir lo mismo, los candidatos nacionales deberán hacerse cargo de esta decisión y no llorar después sobre la leche derramada” aseveró Galimberti.

“Hasta hace 10 días el pegado estaba asegurado, pero en la última semana cambió, presumiblemente como resultado de algunos arreglos. En este sentido básicamente no se cumplió la palabra, hasta ahora, de dejarnos pegar, pero la construcción local nos dio fortaleza y como dicen en el dicho popular, tenemos un cura en cada pueblo y vamos a salir a comernos la cancha”, expresó rotundamente el actual diputado.

Galimberti además hizo hincapié en los tiempos difíciles que hoy se viven en Argentina, “y tener que sumarle comportamientos conflictivos a todo este contexto, al enojo que la gente tiene con la clase política, no demuestra una actitud de diálogo que tanto necesitan los vecinos. Solo estamos pidiendo competir en igualdad de condiciones”, Agregó el funcionario.