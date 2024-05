El diputado entrerriano Pedro Galimbeti propone reducir el IVA en las facturas de gas, luz y agua

El ex candidato a gobernador y diputado nacional Pedro Galimberti UCR justifica su proyecto debido a “El ajuste que está realizando Javier Milei golpea a los argentinos. El Estado Nacional gasta menos, recauda más y concentra recursos que no se coparticipan. En los últimos 5 meses no hubo un acompañamiento fiscal por parte del Estado en beneficio de los ciudadanos”.

Galimberti volvió a presentar un proyecto de Ley en la Cámara de Diputados donde “propongo reducir el IVA a los servicios de luz, agua y gas, bajando el mismo del 27% al 21% para las actividades económicas y del 21 al 10,5% para los usuarios residenciales”.

El diputado sostiene que esto no tendría un impacto fiscal significativo para el Estado Nacional y “permitiría a los ciudadanos hacer frente a la progresiva reducción de subsidios en estos servicios”.

Se trata de la modificación del del artículo 28º de la Ley N°20.631 de Impuesto al Valor Agregado y, de prosperar, reduciría el costo fiscal de pequeños contribuyentes que optaron por el régimen simplificado, o monotributo, y la capacidad de compra para el consumidor final.